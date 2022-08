Geen finale voor Sanne Thijssen: ‘Con Quidam heeft genoeg gedaan’

Sanne Thijssen en Con Quidam zijn op de terugweg naar huis. De combinatie eindigde gisteren na de tweede omloop van de landenwedstrijd als 26-ste en had morgen als eerste reserve aan de start kunnen verschijnen omdat Christian Ahlmann zich afmeldde voor de individuele titelstrijd. "Mijn paard heeft genoeg gedaan", aldus Sanne.

Met twee superknappe en felbevochten rondes over zeer zware parcoursen leverden Sanne Thijssen en Con Quidam een bijdrage aan het zilver dat team NL gisteravond laat omgehangen kreeg. “Con Quidam heeft alles gegeven en in dat laatste onderdeel viel er voor mij niet veel te halen. Dan is de keus niet moeilijk. Con Quidam heeft zijn rust nu wel verdiend.”

Feest

Veel rust heeft Sanne zichzelf gisteravond niet gegund. Het Nederlandse team vierde zijn fraaie zilveren medaille op het feest dat de organisatie na afloop van de landenwedstrijd voor de deelnemers had georganiseerd. “Dat was heel gezellig, we hebben het wel even echt gevierd!”

Bron: Horses.nl