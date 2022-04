AES 18 nieuwe hengsten rijker

De AES keuring leverde zaterdag in Schijndel totaal achttien nieuwe hengsten op. In de springrichting werden er acht hengsten licensed en twee registered. Tevens werden twee hengsten na hun presentatie onder het zadel opgewaardeerd naar approved. In de dressuurrichting werden zes hengsten licensed en twee registered. Daar werd de stoere vos Noureiev Biolley (Secret x Converter 1) van Brigitte de Biolley uitgeroepen tot kampioen.