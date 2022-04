RvC-voorzitter Zwingmann per direct weg bij Hannoveraner Verband

In november kondigde Ernestine Zwingmann, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Hannoveraner Verband, aan dat zij zich niet herkiesbaar zou stellen wegens aanzienlijke interne onenigheid. Nu heeft zij haar functie met onmiddellijke ingang neergelegd, nog vóór de reguliere verkiezingen.

“Een besluit dat uiteindelijk alleen het gevolg is van de afstand die zij zelf heeft gekozen ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en het bestuur,” zo luidt een persbericht van het Hannoveraner Verband.

Controle en bemoeienis

Het persbericht vervolgt: “Terwijl in de afgelopen anderhalf jaar de samenwerking tussen de commissies, het bestuur en de raad van commissarissen professioneler en teamgerichter werd, heeft de nieuwgekozen voorzitster van de raad van commissarissen haar werkzaamheden toegespitst op controle op en bemoeienis met de uitvoerende taken van het bestuur. Haar beoordeling van individuele kwesties op de werkterreinen van het Hannoveraner Verband kon echter niet op de instemming van haar collega’s van de Raad van Toezicht rekenen, en evenmin was het mogelijk een relatie met het bestuur tot stand te brengen die op vertrouwen en teamgeest was gebaseerd.”

Kritiek op hervormingen

Ernestine Zwingmann blijft bij haar kritiek op onder meer de uitvoering van de structurele hervormingen die de vereniging heeft ondergaan.

Het persbericht was ondertekend door de overige leden van de raad van toezicht: Hendrik Hüsker, Matthias Bug, Achim Schacke en Matthias Grupe.

Bron: st-georg.de/Horses.nl