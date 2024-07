CK Harich: Kampioen van Mac Madison

Op de tweede dag van de gecombineerde stamboek- en Centrale Keuring van Friesland was het gisteren de beurt aan de driejarige dressuurpaarden. Rinola JL (v. Mac Madison) werd daar gekroond tot kampioen.

In Harich viel gister dermate veel regen dat de Centrale Keuring niet op het buitenterrein, maar binnen afgewerkt moest worden. Van de 36 beoordeelde driejarige dressuurmerries werden er 24 ster. Twee dochters van Mac Madison scoorden 80/80 en werden uitgeroepen tot kampioen en reservekampioen. Er mogen geen merries vanuit Friesland naar de Nationale Merriekeuring. “Dat is natuurlijk jammer, maar we hanteren in iedere regio dezelfde richtlijn voor aanwijzing naar de NMK. En daarvoor schoten deze merries vandaag net te kort”, vertelt inspecteur Wim Versteeg.

Mac Madison levert kampioen en reservekampioen

Kampioen werd de Mac Madison-dochter Rinola JL (uit Jinola M elite IBOP-dres D-OC van Dream Boy, fokker Jan Lensing uit Zwiggelte) van C.F. van dellen uit Jislum. “Dit is een jeugdige merrie met veel bloed en een goed model. Ze beschikt over drie goede basisgangen en beweegt met veel souplesse. Met name aan de hand wist ze er goed in te klimmen in beweging. Tijdens de stamboekopname los in de kooi had ze juist nog iets meer houding mogen maken. Ze galoppeert met goede gedragenheid en balans.”

Tot reservekampioen verkozen werd de Mac Madison-dochter Reels Remy (uit Jeremy elite IBOP-dres PROK van Davino V.O.D.) van fokker Kim Jongsma-Jacobi uit Katlijk. Haar moeder werd in 2017 verkozen tot kampioen van Friesland, nadat ze 85/85 scoorde. “Reels Remy is een goed gemodelleerde merrie met een aansprekend front en goed gevormde hals. Ze mocht wat sterker zijn in de bovenlijn. Ze draaft met veel tact, een goede voorbeentechniek, een goed gebruik van de schouder en daarin is het beeld bergopwaarts. Datzelfde zagen we ook in galop, waarin ze goede ruimte heeft.”

80/75

Op de Centrale Keuring werden 18 van de 19 aangeboden merries bevorderd en maakten ook de beide met 80/75 beoordeelde merries Ranomi DW (So Perfect uit Kimnik ster D-OC van Expression, fokker H.J. de Wolde uit Zuidwolde) van L.A. Osinga-Hartman uit Boyl en Funny Girl JJ (Las Vegas uit Fair Play SHM van For Romance, mede-fokker Hellen Jonker uit Löningen) van fokker Emmy de Jeu uit Noordwolde en mede-geregistreerde Klaas Buist uit Nuis deel uit van de kopgroep.

Viermaal 75/80, twee keer Livius

Vier merries waren ster geworden met 75/80. Allereerst de twee Livius-dochters Royaldette LN (uit Unadette elite sport-dres pref prest D-OC van Gribaldi) van fokker L. van der Hauw-Jansma uit Haskerhorne en Rymona (uit Kybrona elite IBOP-dres PROK van Governor) van fokker Kim Jongsma-Jacobi uit Katlijk. “Royaldette LN is een goed gemodelleerde merrie met veel jeugd en een aansprekende voorhand. Ze beweegt lichtvoetig, heeft een elegant gebruik van het voorbeen en galoppeert met ruimte, goede balans en kan gemakkelijk changeren. In totaliteit had ze meer houding mogen maken. Rymona is een langgelijnde merrie met een goed gevormde hals. Met name in de draf was ze lichtvoetig en beweegt ze bergopwaarts. Ze galoppeert met goede balans en heeft ook daarin een goede houding.”

Ook Rhapsody Sijgje LMD (Sir Donnerhall I uit Ezrasijgje ster van Westpoint, fokker L. Martens & dochters uit Zuidveen) van Stal Zwaansbroek en Arjan Smits kreeg 75/80, evenals Royal Highness (Fürst Dior uit Finishing Touch elite sport-dres D-OC van Uphill) van fokker J.C. Lootsma-Terpstra uit Bolsward. “Rhapsody Sijgje LMD staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goed gevormde hals en beweegt lichtvoetig. Ze toont een goed achterbeengebruik en galoppeert ruim. Ze had wat meer houding mogen maken. Royal Highness is royaal ontwikkeld en heeft een aansprekend front. Ze draaft met goede beentechniek en ruim voldoende bergopwaarts, ze galoppeert met kracht en houding. Over het algemeen had ze iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien.”

80 voor bewegen

Met 70/80 werden Rayna SB (Las Vegas uit Hedin ster PROK D-OC van San Remo) van I. Brak uit Joure, Ricky Lee Summer (Kjento uit A.Donna Summer ster PROK van Don Primero) van W.J. Bruil uit Balkbrug, Rosalisa (Viva Gold uit Bélisa elite EPTM-dres sport-dres D-OC van Uptown, fokkers Garrelt Kruiter en Cindy Stooker) van Florijn Boxelaar en Dewi Veenstra ster, evenals de ruin Rampage van d’Oldebles (Zenon uit Zurusa elite EPTM-dres PROK van Don Primero) van S. van de Grootevheen uit De Blesse. “Rayna SB is aansprekend, heeft veel uitstraling en ze zou sterker moeten zijn in de bovenlijn. Ze beweegt met goede houding en ruimte, en galoppeert met balans. In stap had ze nog wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ricky Lee Summer zou wat langer gelijnd mogen zijn en heeft een wat hellende croupe. Ze valt in draf op met haar goede kracht, achterbeengebruik, tact en bergopwaartse tendens. In galop heeft ze goede afdruk, houding en ruim voldoende balans. De Viva Gold-dochter Rosalisa is aansprekend, jeugdig en heeft een fraaie hals. Ze heeft een goede bovenlijn en krijgt een bemerking op het fundament, waardoor we niet hoger dan 70 punten konden geven voor exterieur. Ze heeft een sterke manier van bewegen, draaft goed met de schoft omhoog en met veel schwung, heeft daarin een goed achterbeengebruik en goede houding. De galop is krachtig en daarin kan ze gemakkelijk changeren.” Voor haar draf kreeg Rosalisa 85 punten. “Tot slot de ruin Rampage van d’Oldebles, deze werd sterwaardig bevonden en telt daarmee mee voor het preferentschap voor zijn moeder. Hij heeft een goed model en iets verticale halsvorm. Hij heeft een sterke draf met een goed achterbeengebruik en zou wat meer houding mogen maken. In galop changeert hij gemakkelijk.”

Bron: KWPN