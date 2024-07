CK Overijssel: Kampioenen van Kyton, Maigret, Highway TN en Ermitage Kalone

Op de Centrale Keuring van Overijssel maakte krachtpatser Rylena (Kyton x Zack) van Rom Vermunt bij de dressuurmerries haar favorietenrol waar en sleepte een ticket voor de NMK in de wacht. De eerder met 80/90 beoordeelde Red O’Rissa (Highway TN x Hermantico) van fokkers Jan Tippe en familie Duitman werd kampioen bij de springmerries. Maigret van de Watermolen en Ermitage Kalone leverde de veulenkampioenen.

Rylena (gefokt uit de halfzus van Red Viper en Roman Empire) draafde en galoppeerde op de stamboekeuring voor 90 punten en behoorde op voorhand al tot de favorieten voor de CK-titel. Ze kwam, zag en overwon. “Deze goed gemodelleerde merrie heeft heel veel uitstraling, is bloedgemaakt en heeft een mooie voorhand die ze ook goed gebruikt in beweging. In beweging valt ze keer op keer op met haar goede achterbeengebruik, mechaniek, tact en lossigheid. Ze was wel iets tegen het bit, maar positief was dat ze wel telkens goed bleef aansluiten vanuit het achterbeen. Daarbij stapt ze met goede lossigheid en overstap”, sprak Floor Dröge.

Elke pas is raak bij Red Hot Dolly PLH

Ook reservekampioene Red Hot Dolly PLH (Kjento x Son De Niro) van Mts. Pleyter kreeg een uitnodiging voor de NMK. Zij scoorde op de stamboekkeuring 80/85. “Deze goed ontwikkelde merrie heeft een sterk model en goede verhoudingen. Elke pas is raak in draf, waarbij ze een goed achterbeengebruik en mooie voorbeentechniek laat zien. Haar stap is actief maar om de kampioen geweld aan te doen, had ze zich hierin vandaag nog wat constanter los mogen laten.”

Dochter van Impresario overtuigt in draf

Op de derde plaats eindigde de goed gemodelleerde, stoere Ryzelma (Impresario x Oscar) van fokker H.H. Pothof, di zich in draf opwaardeerde in de kampioenskeuring en een goede stap toonde. Daarmee bleef ze voor op Rosalita BTH (For Ferrero x Valdez) van fokker A.D. ter Haar. Deze goed gemodelleerde merrie draaft met afdruk en techniek, waarbij ze nog iets vloeiender kon doortreden vanuit het achterbeen.

Opnieuw springkampioen voor Jan Tippe en familie Duitman

Red O’Rissa (v. Highway TN). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Bij de springmerries werd Red O’Rissa van Jan Tippe en familie Duitman. Ditzelfde fokkersduo had vorig jaar de kampioen in handen, een dochter van Grandorado TN uit Red O’Rissa’s grootmoeder Dorissa (v. Cardento). Dit jaar heeft het duo de Highway TN-dochter op de NMK. “Deze bloedgemaakte merrie heeft een sterk lichaam, mooie voorhand en sterke bovenlijn. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en heeft heel goed gesprongen. Voor reflexen en techniek hebben we haar al 90 punten gegeven en daarmee is ze een rondom overtuigende merrie.”

Nummers twee en drie voor Jan Greve

Twee merries van Jan Greve volgden op de tweede en derde plaats. De onlangs via de modulaire herkeuring voor de NMK uitgenodigde Revanorella van de Watermolen (Connect x Carambole) is een modern bloedpaard, die voldoende in het rechthoeksmodel staat en bij het springen heeft weten te overtuigen met haar sprongafloop, lichaamsgebruik en reflexen. Derde werd Retezwiggy van de Watermolen (United Touch S x Quint). Deze bloedmerrie mocht iets meer maat en formaat hebben binnen dit gezelschap en heeft een zeer goede verrichting laten zien bij het vrijspringen, met een zeer goede techniek, galop en reflexen. Vierde werd Cayenne W (Cicero Z x Monte Bellini, fokker Benny Wezenberg) van Gert Wezenberg. Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, beweegt goed en heeft eveneens weten te overtuigen bij het vrijspringen op de stamboekkeuring.

Kampioen dressuurveulens van Maigret van de Watermolen

Ularilena van de Watermolen (v. Maigret van de Watermolen). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Bij de dressuurveulens werd Ularilena van de Watermolen (Maigret van de Watermolen x Painted Black) van fokkers Jan Greve en José Sanders kampioen. Zij kreeg tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. De kampioene kreeg concurrentie van het kopnummer van de hengstveulens, de goed gemodelleerde Urban Legend (Pitch Perfect x Ebony) van Stal Laarakkers, die met name in de eerste ronde een sterk optreden gaf.

Ularilena overtuigt met souplesse en lichtvoetigheid

“Dit is een langgelijnd veulen die zich qua stap in de kampioenskeuring opwaardeerde en met name in de eerste ronde een heel goede draf met een mooi voorbeengebruik en houding liet zien. In de kampioenskeuring moest hij het afleggen tegen het kopnummer van de merrieveulens. Deze Ularilena is een jong, heel aansprekend veulen met een goed en correct model. Ze zou wel wat meer lengte mogen hebben. Ze heeft beide rondes weten te overtuigen met haar souplesse, lichtvoetigheid en beentechniek. Daarmee is ze voor ons de kampioen en we nodigen haar graag uit voor Ermelo”, sprak inspecteur Henk Dirksen, die samen met Floor Dröge keurde.

Ermitage Kalone levert kampioen springveulens

Ultra Sonic VMC (v. Ermitage Kalone). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

In de springrichting kregen vier veulens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Daaronder kampioen Ultra Sonic VMC (Ermitage Kalone x Triomphe de Muze) van Jorine Cosse. “Dit is een langgelijnd veulen met goede schoft-/schouderpartij en goede croupe. In beide rondes heeft hij weten te overtuigen met zijn galop. Hij galoppeert gemakkelijk aan en heeft daarin veel balans”, sprak Henk Dirksen, die samen met Stan Creemers keurde.

Mindset ES-dochter beste merrieveulen

De reservetitel ging naar Uliana K (Mindset ES x Indoctro) van fokker R. Krul. “Dit is een goed ontwikkeld veulen die nog iets sterker zou mogen zijn in de bovenlijn en een heel goede galop heeft. Het was een close-finish want zij is heel actief in galop, heeft ruimte en kan gemakkelijk changeren. Dat is een heel belangrijke eigenschap voor een springpaard.”

Nummers drie en vier naar Ermelo

Derde werd Up & Down B (Drummer 2000 TN x Grandorado TN) van Niek Hietbrink. “Ook dit veulen zien we graag terug in Ermelo. Hij is goed ontwikkeld en langgelijnd, sterk bespierd en heeft een actieve galop. Ten opzichte van zijn twee voorgangers had hij nog iets meer souplesse mogen tonen maar zijn kracht en langgelijndheid zijn sterke punten.” Het vierde veulen dat naar Ermelo mag is Udoselli van de Watermolen (Oosterbuur x Dakar VDL) van Jan Greve. “Dit is een aansprekend, bloedgemaakt veulen met een lichtvoetige galop.”

Bron: KWPN