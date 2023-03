Cizandro-dochter Niantha beste IBOP-tuigpaardmerrie van 2022

Het KWPN heeft een overzicht gegeven van de beste IBOP-tuigpaardmerries van 2022. Niantha (Cizandro x Larix) werd de topper met 84.5 punten. In 2021 was de Eebert-dochter Leetida GK het tuigpaard met de hoogste punten. Zij haalde toen 84 punten op haar examen.

Tuigpaarden worden tijdens een IBOP-proef gevraagd om in het tuig een individuele dressuurproef te rijden. Hierbij moeten de basisgangen worden getoond en een aantal tempowisselingen worden gereden. De kenmerken stap, draf, wendbaarheid en gehoorzaamheid worden beoordeeld. Als in de dressuurproef gemiddeld een 6 is behaald, komen de merries met zijn tweeën tegelijk in de baan voor de showproef. Dan wordt er beoordeeld op de kenmerken: front, houding, zweefmoment, actie van het voorbeen, gebruik van het achterbeen, looplust en het algehele beeld als tuigpaard. Hiervan tellen de cijfers voor front, actie van het voorbeen en gebruik van het achterbeen dubbel mee. In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd.

Niantha 9 voor front

De hoogste score was in 2022 voor de inmiddels vijfjarige Niantha (Cizandro uit Fijantha ster van Larix), f. J.P. Ermens uit Oploo van ger. Aris van Manen uit Nijkerk die deze merrie ook presenteerde. Niantha was als driejarige reservekampioen op de NTD en wist dit jaar een eervolle vierde plaats te behalen in de Finale der Nationale om de Greet Bergstra Trofee op de NTD. Haar IBOP-score kwam met een 9 voor front, drie maal een 8,5 en drie maal een 8 uit op 84,5 punten. Ze keek er met heel veel allure over, ze draafde heel makkelijk, ze beschikt over een sterk ondertredend achterbeen, ze heeft een zeer royaal voorbeengebruik en ze showde zich met veel gretigheid hetgeen allemaal bijdroeg aan de 8,5 voor algemeen beeld voor deze wakkere merrie.

Nikita 84 punten

Tijdens de alternatieve IBOP tijdens de Stamboekkeuring Regio Noord in Harich wist Nikita (Icellie uit Juliea stb van Stuurboord, fokker J.R. Bosch uit Hellendoorn) te overtuigen op alle onderdelen en scoorde daarmee 84 punten. De merrie werd in 2021 op de Centrale keuring in Noord kampioene bij de driejarige tuigpaardmerries.

Nalanita 83.5 punten

Tijdens de alternatieve IBOP tijdens de stamboekkeuring in Houten slaagde de nationaal kampioene van de driejarigen van 2021 met vlag en wimpel. Deze Nalanita ster PROK (Eebert keur uit Caunita ster pref PROK v.Stuurboord) die gefokt en in eigendom is van J.W. van Wessel uit Zwartebroek, scoorde goed op alle onderdelen. Voor front, lichaamshouding, zweefmoment, actie voorbeen en looplust scoorde zij een acht en voor het achterbeengebruik kon zelfs een 9 worden gegeven. Voor het algehele beeld als tuigpaard kreeg ze een 8,5 waardoor het totaal uit kwam op 83,5 punten.

Bron KWPN