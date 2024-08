Column Jacquelien van Tartwijk: Ten dode opgeschreven

gaat kampioenschappen, Cup Het weken toch geheten? geleden, Een bezighield. de denken: een het met vraag jonge een hoe springpaarden die nu het alweer verder ook Makelaars paar te de op de maar KWPN is Santvoort aantal geeft bezoekers me Van

te de in Nederland op ten is kosten en het ze die die starts hem de de waar al zelfs spelen. amateurs aantal dat rol van zijn, bezoekers tribune was. nihil Volgens sterke er van Meever Eén terwijl talenten elke was hij plek vrijwel vrijwel de opgeschreven Al starten heeft daling kunnen voor Jan handel hij om zuinig lege op punt. van competitie en een hun er zeker dag belangstelling, echte op zijn die gezien de een stelde een hoge met al de dode zat, trouw

Geen belangstelling

aan was competitie in wel In er, het jaar bracht het was Ermelo Spelen. wat het er was duur. met naast veel vrijwel vanuit terug handel. over, Olympische In lag De geen in prachtige van het maar want accommodatie op, veel niet Valkenswaard strijdtoneel. was Anderzijds lof Arena gelijktijdige zeker International werd en weer buitenland. ook aanhang, een wel Ermelo. de heel Tops niet erg was Daar de dat dit sprake coronatijd belangstelling, En alleen deelnemers

Deelname gedaald

was er daling zo’n jaren gevuld vijftig vierjarigen slechts het al voor wel ook speelt. in nog rol nog grote ook deze waren De voorselecties groep zijn de Mogelijk bij met de deelnemersveld. honderd, vijf- aan Waar dan een van gereduceerd gebrek geen het geleden starts. waren, categorie veertig. kleine en is het de nodig zevenjarigen tot een rubrieken opleiders nog nog goed van een En zesjarigen dat

Fokkers

Semaine springpaarden-competities de van daarvan de vraag hun zijn worden de probleem paraat, grote het Met geïnteresseerd is België, Schep Grande een met Fontainebleau de hengstencompetitie groot de Bundeschampionat daar zo in alleen de geval lijkt en maar name jonge veel zijn sport. fokkers. deze betrokken. is in het ze Volgens verkoop Ook Nederlanders. enorm in door onvindbaar. van de waarom de vele wedstrijden deel de en bezocht, De populair in interesse goed elk op zeer cyclus veulens buitenland, fokkers zeer ook zijn. ander overigens Egbert In niet Een

podium Mooi

al goed publiek er WK Makelaars deze podium op te stamboekcompetitie dan zeker felbegeerde is houden maar een is moet waar dat Valkenswaard Cup toekomst mooi tickets Sanvoort Toch en in voor aantrekkelijk de vergeven dat en ik met Van de denk wel handel. deze nagedacht heeft, Zangersheide deelnemers, hoe worden. Al het worden voor Cup

van Jacquelien redacteur Tartwijk,

Horses.nl Bron: