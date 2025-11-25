Donier-zoon alsnog DSP-goedgekeurd en geprimeerd en op stal bij Verboomen

Savannah Pieters
Donier-zoon alsnog DSP-goedgekeurd en geprimeerd en op stal bij Verboomen featured image
Donier x Don Olymbrio. Foto: DSP

Eén van de meest opvallende hengsten van de afgelopen DSP-keuring is alsnog goedgekeurd en geprimeerd: de Donier x Don Olymbrio uit de fokkerij van Andreas Meyer. De hengst kon in januari niet goedgekeurd worden in verband met nog niet volledig ontwikkelde testikels. Hij is daarom opnieuw beoordeeld.

Door Savannah Pieters

Zijn nakeuring is inmiddels succesvol afgerond en hij is officieel goedgekeurd en geprimeerd. Bij de recente herkeuring toonde hij zich in een uitstekende conditie en voldeed aan alle fok- en veterinaire eisen.

De hengst was op de veiling afgelopen januari de duurste niet-goedgekeurde hengst en kwam toen in handen van het Belgische EMC2 Horses. Inmiddels staat hij op stal bij Justin Verboomen, die de verdere ontwikkeling van de hengst op zich zal nemen.

Bron: Züchterforum

