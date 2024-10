DSP: Dik 160.000 euro voor Vitalis-zoon

Viviano 160.250 een voor het euro in Duitsland. van de Dancier blijft Op hengst opbrengst met is geworden. uit absolute Wochenende veiling de de geld dat van van De moeder Marbacher Hannoveraans-gefokte vierjarige een topper Vitalis-zoon

jonge het een in en Uit Fiamingho Fürstenball). dit diezelfde liep Dornbusch (v. zelf Viviano is Viviano Rheinland viertal hengst proeven zus Ellen van moeder ook goedgekeurde gefokt in MS met komt het de Stengele jaar Lichte zadel. uit een rijpaarden Hannover Gilbers). Tour-paard voor (Zoe volle internationale

Ben euro Benito voor https://www.youtube.com/watch?v=7Cug-8-O6H8

75.000

de finale). inleidende Mans (66,275% diep werd in Blatzeim ook bracht twee dit Benito Ben uitgebracht 62,443% zevenjarigen de De voor Le M**-niveau DSP-gefokte en op proef, zevenjarige op ZZ-Zwaar) de CDI proeven Lukas Benito. euro liep in februari Benicio-zoon voor met jaar in buidel op. Ben de 75.000 Er (vergelijkbaar in werd getast nationaal door

springpaard Duurste

d’Henvet-dochter euro duurst Monique werd verkochte op euro Asca) 25.500 afgeslagen. springpaard. euro Hickstead De en Amigo ‘Arko bracht het Fiel Del White) White Francis werd voor (v. (v. 43.250 met 25.000

voor FS Mr. 60.000 Right-zoon euro

Er de in onder vijfjarige werd spreekwoordelijke deed op Mr. op neergelegd hamer. ervaring ruin De nam Right-zoon tiental leeftijd de Mr. de Sandman. aan Bundeschampionate liefst kwam 60.000 maar een ook FS voor euro de 2022 Er deel Duitse rijpony’s de nationale dressuursport. nodige in en

veilingresultaten. Alle

Bron: Horses.nl