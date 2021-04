KWPN-hengst Michellino viert dertigste verjaardag

De KWPN-gefokte hengst Michellino (Michelangelo x Ulft) heeft op woensdag 7 april de magische leeftijd van dertig jaar bereikt. De hengst werd in 1991 op Nederlandse bodem geboren, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Denemarken. Daar tekende hij voor het vaderschap van onder andere de internationale Grand Prix-paarden Mistral Hojris en Smeyers Molberg.

In Denemarken werd de door Johan Berendsen gefokte Michellino in 2006 benoemd tot Hengst van het Jaar en werd in 2014 op de hengstenshow bij Helgstrand Dressage gehuldigd met een gouden eremedaille. De hengst is wellicht één van de meest ondergewaardeerde Grand Prix-verervers en werd nooit bij het KWPN goedgekeurd of erkend.

Mistral Hojris

Zijn zoon Mistral Hojris maakte met amazone Laura Tomlinson jarenlang deel uit van het Britse dressuurteam en won onder andere teamgoud op de Olympische Spelen in Londen. Daarnaast leverde hij de internationale Grand Prix-paarden Smeyers Molberg, Mane Stream Hotmail, Elmegardens Marquis en Mike Tyson L.

