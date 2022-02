MSJ Q slaagt voor 35-daagse Deense verrichtingstest

Mount St. John Q (Quantensprung uit halfzus For Romance I) is op woensdag 16 februari geslaagd voor de 35-dagen test van het DWB. De vierjarige hengst kreeg 816,0 punten, met onder andere een 8,5 voor de stap en galop.

MSJ Q werd in Groot-Brittannië gefokt door Emma Blundell van Mount St. John. De hengst is een zoon van de Lichte Tour-merrie Best of All (v. Bordeaux), een halfzus van de goedgekeurde hengsten For Romance I en II en Feinrich. Om in aanmerking te komen voor definitieve goedkeuring bij het DWB, moest de hengst een 35 dagen-test afleggen, maar kon ten tijde van de reguliere test niet deelnemen. Daarom nam hij deel aan de ‘buitengewone’ verrichtingstest.

Er werden drie dressuurhengsten voor de test ingeschreven. Eén hengst raakte direct in het begin geblesseerd en Zico (Blue Hors Zackerey x Tomahawk) van Helgstrand Dressage viel halverwege de test uit.

Bron: Ridehesten/Horses.nl