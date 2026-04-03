Deze week bij de Paardenkrant: Dossier gezond ter wereld

Voor ons dubbeldikke paasnummer maakten we een dossier 'Gezond ter wereld' over een gezonde start voor veulens met daarin onder andere een bedrijfsreportager bij de Friese kraamstal De Fiifhoeke, een artikel over vruchtbaarheidsproblemen en een interessant interview met fokker Bert Wichers over de omgang met veulens.

Friese kraamstal De Fiifhoeke steekt alle ervaring in geboorte van veulens

Met veel zorg, aandacht en liefde laten Janneke en Augustinus Hoekstra op hun veelzijdige paardenbedrijf Stalhouderij de Fiifhoeke jaarlijks zo’n vijftig merries van derden een veulen krijgen. In de meeste gevallen gaat het om Friezen, zoals de naam van de Friese kraamstal al doet vermoeden, maar ook andere rassen zijn van harte welkom. Samen met hun drie zonen dragen ze de tuigsport met Friezen in authentieke stijl een warm hart toe. Daarnaast verzorgt Augustinus stijlvolle uitvaarten en runt hij de website goedkopepaardendekens.nl. Dat alles doet hij naast een fulltime baan bij een bakker. Echtgenote Janneke werkt nog twee dagen per week als verpleegkundige in het ziekenhuis.

Lees een bedrijfsreportage van De Fiifhoeke in ons dossier.

Oorzaak probleemmerrie systematisch opzoeken

Vruchtbaarheidsproblemen bij de merrie kunnen verschillende oorzaken hebben. “Daarvoor kijken we als eerste goed naar de geschiedenis en conditie van een merrie. Vervolgens kun je dingen uitsluiten om uiteindelijk helder te krijgen waarom een merrie niet drachtig wil worden.” Tijdens een presentatie over dit onderwerp legde Maaike Lautenschutz van Voortplantingspraktijk Paard dit onlangs uit. Duidelijk is wel dat oudere merries vaak meer problemen geven, dat een merrie na een sportcarrière niet altijd zomaar drachtig wordt en dat er ook af en toe bij jonge merries problemen zijn. Veel problemen kunnen verholpen worden.

Lees meer over vruchtbaarheidsproblemen (en oplossingen) in de Paardenkrant nr. 14-15.

Bert Wichers: ‘Maak van je veulen een vriend’

Fokker en dierenarts Bert Wichers (75) uit Dedemsvaart heeft een heel duidelijke mening over de omgang met een veulen. Zijn boodschap luidt: ‘Maak van je veulen een vriend.’ Dat betekent dat je je veulen op een juiste manier al zo snel mogelijk dingen moet leren, zoals vaststaan en het optillen van de benen. “Daar heb je later heel veel gemak van.” Het is in zijn ogen ook het beste voor het welzijn op latere leeftijd, omdat het paard de regels kent, vertrouwen heeft en dus geen verzet meer toont. Een beetje suiker is de truc: “Maar stop daar op tijd mee, want pas op dat je het veulen niet verwend.”

Lees meer over hoe Wichers met zijn veulens omgaat in de Paardenkrant van deze week

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop