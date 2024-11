ABFP test 6 levert vier nieuwe Kroonmerries op

Gisteren ontvingen vier merries het kroonpredicaat op de een na laatste ABFP-test van dit jaar. Twee van die kersverse Kroonmerries behaalden daarnaast ook een AAA score. In totaal liepen vier paarden naar het AAA predicaat waarbij Sil R.S. fan Top en Twel Ster AAA (Ulbe 506 x Doeke 287) uitschieter was dankzij 88 punten in zijn aangespannen gedeelte en 86 punten voor het zadelgedeelte.

Het eerste Kroon predicaat van de dag was voor Renske van Berkley Kroon AAA (Waander 512 x Hessel 480). De driejarige merrie, gefokt en in eigendom van C.J. & M.J. Berkley uit Deloraine TAS, viel op vanwege haar sterke achterbeen, wat met name in draf resoluut bleef ondertreden. Ook gaf jurylid Corrie Rave complimenten voor Renske haar houding; ze blijft altijd opwaarts lopen met veel expressie en laat dat vooral in haar aangespannen gedeelte zien waarvoor ze 85 punten liet noteren. Haar aanleg als tuigpaard werd beloond met een 7,5 en onder het zadel liep de Waander 512 nakomeling naar 77 punten.

Allrounder

Swanneblom fan de Luts Kroon AAA (Markus 491 x Ielke 381), gefokt en in eigendom van J.W. de Boer & E.M. van der Woude uit it Heidenskip, liet zien met haar drie jaar al een echte allrounder te zijn. ”Een paard wat binnenkomt met veel machtsvertoon, veel houding en veel techniek in de benen. Vooral aangespannen loopt ze constant opwaarts”, benoemde Corrie Rave een aantal positieve punten van de jonge merrie. Swanneblom kreeg 82 punten onder het zadel, 83 punten in het aangespannen gedeelte en haar aanleg als tuigpaard werd beloond met een 8. Deze scores maakte haar naast AAA ook definitief Kroon.

Ruime stap

Ook Sinne fan it Skar Kroon AA (Arent 515 x Alwin 469) kon gisteren al op driejarige leeftijd haar Kroon predicaat in ontvangst nemen. De voorwaartse merrie, gefokt en in eigendom van F. de Jong uit Katlijk, liet 77 en 77,5 punten noteren, voor onder het zadel als wel aangespannen. Sinne weet veel houding te maken en overtuigde voornamelijk in de stap met veel ruimte en souplesse, hiervoor kreeg ze dan ook een 8.

Techniek

De vierde Kroonmerrie van de dag werd Summer van Stal Vrolijk Kroon AA (Arent 515 x Alwin 469) van R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Summer liep twee fijne verrichtingen waarbij ze een constante houding en veel techniek in haar benen liet zien. De driejarige merrie, gefokt door J.A.A. Vrolijk uit Ommeren, liep naar 77 punten voor beide disciplines waardoor ze tegenwoordig ook een AA achter haar naam mag dragen.

Kracht, souplesse en balans

Ook een echte allrounder bleek Rommy S.E. Ster AAA (Auwert 514 x Thorben 466) van S. Elzinga uit Oudega. ”Een sterk paard met een mooi voorkomen wat weet te overtuigen in haar bewegingen dankzij haar kracht, souplesse en balans”, aldus Corrie Rave. De driejarige merrie liep naar 82 punten onder het zadel en 85,5 punten aangespannen waarbij ze in beide onderdelen een 8,5 scoorde voor haar draf.

Sil R.S. fan Top en Twel

Lest best’ bleek gisteren te gelden in Wergea voor Sil R.S. fan Top en Twel. De driejarige Sterhengst, gefokt door R. Schraa en A. Wynia uit Oppenhuizen en in eigendom van L. Hoekstra en A. Buma uit Oosterzee, liet voor zijn aangespannen gedeelte vier keer een 8 noteren en zelfs een 8,5 voor zijn draf. Deze cijfers waren goed voor 88 punten. Onder het zadel deed hij het niet veel minder met 86 punten en ook zag de jury veel aanleg voor tuigen bij de Ulbe 506 nakomeling – hier scoorde hij een 8 op. Corrie Rave kon de dag met mooi commentaar afsluiten: ”Een goed paard wat zich goed weet te presenteren met veel kracht, afdruk en souplesse waarbij het aangespannen gedeelte nog net wat flitsender was dan onder het zadel.”

Bekijk hier de uitslag

Bron: KFPS