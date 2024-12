Arabo-Friezen stamboek gaat ook Fries x KWPN kruislingen inschrijven

Het European Arabo-Friesian Studbook (EAFS) maakte afgelopen week bekend dat zij van de autoriteiten in Nederland, België en Frankrijk toestemming heeft gekregen om ook kruislingen Warmbloed x Fries in te schrijven. Het stamboek hoopt hiermee een breder publiek aan te spreken.

Het Arabo-Friezen stamboek richtte zich tot nu toe op een sportpaard met minimaal 3% Arabisch bloed en 25% Fries bloed. Met de toestemming van onder meer RVO breidt het stamboek nu dus uit.

Apart register

Het EAFS laat weten een apart fokprogramma te hebben opgezet voor Warmbloed-Friezen. “Dit betekent dat we nu naast het Arabo-Friezen fokprogramma ook een specifiek programma hebben voor Warmbloed-Friezen. De paarden worden ingeschreven in een afzonderlijk register, los van het bestaande register voor Arabo-Friezen. Concreet zullen we een hoofdsectie hebben voor Arabo-Friezen en een andere hoofdsectie voor Warmbloed-Friezen.”

Criteria

Voor de opname in de hoofdsectie en om toegelaten te worden op keuringen van Warmbloed-Friezen gelden onder andere de volgende criteria (niet limitatief) :

De paarden moeten minimaal 25% Fries bloed hebben.

De paarden dienen zwart van kleur te zijn.

KWPN en AES

Kruislingen van KWPN’ers (of andere warmbloedpaarden) met Friese stamboekpaarden worden nu in Nederland vaak in het B-register van het KWPN ingeschreven, of bij het Anglo European Studbook (AES). Het Friezenstamboek KFPS is geheel gesloten en heeft (vooralsnog) geen register voor kruislingen. Wel zijn diverse Friezenfokkers hier al een aantal jaar mee aan het experimenteren.

Bron: EAFS Facebook / Horses.nl