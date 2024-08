Cecilia von Greifenstolz beste fokmerrie voor concourswagen in Harich

De kersverse modelmerrie Cecilia von Greifenstolz (Bartele 472) won in handen van Albert Lueks afgelopen weekend de rubriek voor fokmerries voor de concourswagen op de fokdag van It Fryske Hynder in Harich. De fokvereniging schreef een eigen kampioenschap uit voor fokmerries voor de concourswagen, open voor leden van de fokvereniging, maar ook voor leden van Vereniging Het Friese Tuigpaard.

De grootste concurrentie kreeg Cecilia von Greifenstolz van de Kroon Sport AAA-merrie Bernau fan ‘e Herdershoeve (v. Jehannes 484) met Age Okkema aan de leidsels. Beide merries waren zeer aan elkaar gewaagd waarbij ze beide sterk in het voorbeengebruik zijn, alsmede in het achterbeen. Voor de juryleden zat daar niet het verschil. Echter wel in de stelling en de hoofdhouding. Daar waar Cecilia mooi recht en verheven liep, toonde Bernau af en toe iets scheefheid in stelling en soms ietsje te diep.

Top vijf

Heel knap derde werd Susan Wind met de jonge en nog erg onervaren Jelsje van de Egberdina Hoeve (v. Tiede 501). Marrit de Vries stuurde Wikkerdewik fan Hylpen (v. Thorben 466) naar plaats vier en Dieke fan Meren-State (v. Eise 489) werd vijfde.

Open klasse voor concourswagen

In de open klasse voor de concourswagen was het opnieuw Jasper van Manen die met Gys (v. Tsjalle 4540) op het terrein van Manege Gaasterland wist te winnen. Twee weken geleden werd de hengst al kampioen ereklasse tijdens CH Rijs en ook nu sloot hij de rubriek winnend af. Durk (v. Tsjalle 454) met Jan Eppinga pakte de tweede plaats nog voor HovenierWester Ferre (v. Eise 489) met Linda Wester. Deze combinatie werd later op de middag de winnaar van de tuigrubriek onder het zadel. Hierin werd de steeds weer sterk en krachtig gaande Koendert fan ‘e Bûtemare (v. Nane 492) met Iris Sijtsma tweede.

Jeugdrubriek en tuigrubriek

In de jeugdrubriek zette de familie Hoekstra inmiddels de derde telg uit het gezin in. Nadat eerder de zonen Jelte en Ytzen Hoekstra al actief deelnemer zijn geweest in de jeugdrubriek onder begeleiding, was het nu de beurt aan de tienjarige Kjelt Hoekstra die met GPD Ward (v. Thorben 466) won. In de tuigrubriek voor eigen leden van de fokvereniging zaten eigenlijk vrijwel alleen maar deelnemers die ook al de nodige ervaring op de officiële wedstrijden hebben opgedaan. Leslie Agricola was met Feitse G.L. (v. Aan 416) hier de beste, gevolgd door Hiltje Holtrop met Frijheid fan ‘e Stjelpdyk (v. Eise 489). In de tweespanrubriek won Elberth Wim Andela met het mooie span Jasper fan ‘e Stjelpdyk (v. Norbert 444) naast Murk fan ‘e Pikestjelp (v. Nane 492).

Bron: KFPS