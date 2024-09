CK Harich: Roelien (Tiede 501) algemeen kampioen

Algemeen kampioen van de Centrale Keuring 2024 is de driejarige merrie Roelien V. fan de Miedwei Ster (Tiede 501 x Haitse 425) van de gebroeders Tanck uit Vragender. De tweevoudig CK-kampioen Berber van Brabantshof Model AA (Jehannes 484 x Norbert 444) is kampioen geworden in de klasse zeven jaar en oudere merries, Martzen fan Waadsicht Kroon AA (Tymen 503 x Uldrik 457) pakte de titel bij de vier- tot zesjarige merries.

Juryleden Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Manuel Gasseling hadden een fraaie selectie van tien jonge driejarige merries in de baan. Tien merries die de dag ervoor zich al hadden verzekerd van een plekje in de kampioenskeuring. Roelien, kampioen op de fokdag in Oost-Nederland, is in eigendom van de familie Tanck en gefokt door René Veenstra uit Surhuizum. De jury roemde haar royale bouw, goede halsvorm en zeer correcte exterieur. “In rastype steekt ze erbovenuit”, aldus jurylid Manuel Gasseling. “Ze stapt met veel lichaamsgebruik en draaft heel lichtvoetig.”

Lichtvoetige Qpida

Het reservekampioenschap kwam in handen van de kampioen van Zuid-Nederland. Qpida van de Demro Stables is gefokt door en in eigendom van de familie van Nuys uit Mierlo. “Ze combineert jeugd, een goede romprichting met een ruime, krachtige stap”, zo lichtte Manuel Gasseling toe. “En een lichtvoetige draf met veel zweefmoment.”

Unaniem

Sabien Zwaga had de eer om namens het jurykorps het publiek mee te nemen in de uiteindelijke beslissing. “We hebben een prachtige Centrale Keuring gehad hier in Harich. Veel publiek, een goede sfeer en mooi weer. We hebben zes prachtige merries op een rij, toch was de uitslag voor ons unaniem en heel snel gemaakt.” Zonder twijfel kreeg Roelien, gefokt door R. Veenstra uit Surhuizum, het kampioenslint omgehangen dus. “Een merrie die in haar rubriek al opviel en ons nooit teleur heeft gesteld. Ze draaft mooi op eigen benen en steekt er qua exterieur bovenuit”, aldus Sabien. Reservekampioen werd de algemeen kampioene van vorig jaar: Berber van Brabantshof Model AA (Jehannes 484 x Norbert 444) van dhr. Thomassen uit Lunteren en gefokt door dhr. Vernooij uit Beusichem. “Een merrie die tot de verbeelding spreekt, qua rastype het perfect plaatje.”

Kwaliteitsvolle vier-tot zesjarige merries

Jurylid Corrie Terpstra was namens het jurykorps aan het woord over de grote groep vier- tot zesjarige merries die zij ’s ochtends al hadden beoordeeld. “We hebben zes rubrieken gekeurd, vol kwaliteit! Eigenlijk alle merries die hier nu rondstappen in de kampioenskeuring zijn correct in bouw en beenwerk en over het algemeen vlotte stappers en goed gepresenteerd in draf.” Maar liefst 12 jonge merries mochten deze lovende woorden in ontvangst nemen terwijl zij rondstapten om het verlossende woord te ontvangen.

Rustig tempo

Achter Martzen fan Waadsicht Kroon AA werd reservekampioen Kyara van Zomerstaete Kroon AA (Jehannes 484 x Wikke 404). Beide dames kregen complimenten over hun ras, bouw en actieve stap, maar het was de draf die uiteindelijk de kampioen maakte. “Martzen is een jeugdige merrie met luxe en rasuitstraling die in draf in een heel rustig tempo al heel veel gedragenheid en balans laat zien”, aldus Corrie Terpstra over de vierjarige merrie die gefokt en in eigendom is van Ferrie Wolfswinkel van Vlieland. Ook Kyara, gefokt door Stoeterij Zomerstaete en in eigendom van Cor van Engelenhoven, is een jeugdige en evenredige merrie met een sterke bovenlijn en sterke beweging maar moest haar meerdere erkennen in de Tymen 503-nakomeling.

Zeven jaar en ouder

Voor het kampioenschap zeven jaar en oudere merries kwamen zes paarden in Harich in de baan. Vier kersverse Modelmerries en twee merries die al een jaar ervaring hebben, zo introduceerde Sabien Zwaga het fraaie zestal. Het kampioenschap was onbetwist voor Berber, gefokt door Jan en Annie Vernooij, die in draf met elke pas raak precies deed wat ze moest doen. Eigenaar Arno Thomassen die vanwege gezondheidsredenen niet op de CK kon zijn zat ongetwijfeld thuis via de livestream te genieten dat zijn merrie Harich weer voor zich won.

Reservekampioen Tialda

Reservekampioen werd Tialda fan Berltsum Model Sport AA (Bartele 472 x Olof 315). De tienjarige Tialda was een waardige secondant. Ze stapte heel goed, staat fraai in het rastype en staat haar mannetje in draf. De door Minne Schiphof gefokte merrie, in eigendom van de Franse Earl les Frisons d ‘Ambene, werd Model verklaard.

Bron: KFPS