CO KFPS: Vier hengsten naar huis

Het Centraal Onderzoek van het KFPS is voor vier hengsten beëindigd. Het gaat om cat.nr. 05 Wiebe D (Matthys 504 x Markus 491), cat.nr. 13 Willem van Stal Herven (Herre 524 x Wikke 403), cat.nr. 19 Yip fan Dulve (Ulbrân 502 x Tsjalke 397) en cat.nr. 32 Winston van de Beestmanweg (Hilbrand 525 x Nane 492). Daarmee komt het aantal hengsten dat het Centraal Onderzoek vervolgt op dertien.

Ellen Liem Door

Woensdag 23 september was de tweede kijkdag voor de eigenaren van de deelnemende hengsten. Voor de beoordeling van de hengsten waren zowel de HKC als de Verrichtingsjury (VJ) voor de tweede keer aanwezig.

Overleg

Na ieder blok van drie keer twee hengsten vond overleg plaats tussen de gastruiters, de HKC en de Verrichtingsjury. Vervolgens werden de eigenaren en trainers bijgepraat over de voortgang van hun hengsten en de bevindingen van de HKC. De bevindingen van de HKC worden in afstemming met de Verrichtingsjury verder aangevuld en van adviezen voorzien. Ook trainingsleider Johan Hamminga wordt bij deze beoordeling betrokken.

Onvoldoende progressie

“Het overleg tussen de eigenaren, de bevindingen van de HKC en de bijbehorende adviezen heeft ertoe geleid dat vier hengsten het Centraal Onderzoek zullen verlaten. Voor deze hengsten is op dit moment onvoldoende progressie zichtbaar in de prestaties en/of de training om voldoende perspectief te zien op het tijdig voldoen aan de gestelde eisen”, meldt het KFPS. “Hengst nummer 32 was eerder al op rust gezet en had daardoor een achterstand in zijn trainingsopbouw opgelopen. Nadat hij opnieuw in training was genomen, gaf zijn ontwikkeling onvoldoende aanleiding om het onderzoek voort te zetten.”

Zadelexamen

De volgende kijkdag staat gepland voor 7 oktober. Deze dag vormt de opmaat naar het zadelexamen, dat op zaterdag 10 oktober zal plaatsvinden.

Bron: KFPS