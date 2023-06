Eerste KFPS keuring in Servië beloond met vijf sterren

De KFPS juryleden zijn in het weekend van 10 en 11 juni naar Servië afgereisd voor de allereerste Friese paardenkeuring in dat land. KFPS juryleden Sabien Zwaga en Willem Sonnema beoordeelden een kleine 30 paarden en verzorgden clinics rondom het beoordelen van het Friese paard. Greetje Swart was namens het stamboek mee om informatie uit te wisselen om tot de oprichting van het eerste Servische Friese paardenstamboek te komen.

Het enthousiasme onder de inzenders was groot. ‘Ze volgen alle livestreams intensief’, vertelt Sabien Zwaga die vooral de kwaliteit van de hengsten aansprekend noemt. ‘Groot en imposant, we werden aangenaam verrast.’ Twee dagen keuren in Servië – ten zuiden van Hongarije en ten noorden van Bulgarije – leverde 5 Sterren op: twee merries en drie hengsten.

Vijf sterren

De zevenjarige veulenboekmerrie Aafke van de Greffelkamp Ster (Stendert 447 x Hearke 254) van eigenaresse Milica Walschot kreeg met haar fraaie rasuitstraling, harde beenwerk én een 8 voor stap haar Ster met een tweede premie. Bathséba fan Breuningswyck Ster (Doaitsen 420 x Tonis 393), de 15-jarige merrie van Slobodan Nikolic, was stamboek, maar kreeg een Ster met een tweede premie dankzij haar duurzaamheid en allround score op alle onderdelen.

Drie nieuwe Sterhengsten

Bij de hengsten maakte de 13-jarige Heinze K. Ster (Ielke 382 x Ritse 322), van Slobodan Nikolic, indruk met zijn fraaie rastype. Hij verdiende een Ster. Ook de achtjarige Ygram G.L. Ster (Tsjalke 397 x Jisse 433), met een 8 voor ras en een 7,5 voor draf werd Sterhengst. Ygram is in eigendom van Nikolas Terzic. Uit dezelfde stal kwam ook de nieuwe zesjarige Sterhengst Djon Ster (Gerben 479 x Uldrik 457).

Bron: Phryso