Eise 489 wint voor vierde maal op rij

Een knappe prestatie voor Eise 489 (v. Maurits 437). De hengst slaagde er in om voor de vierde maal op rij de beste hengst te zijn in een rubriek voor de vierwielige showwagen. Hiermee evenaart hij collega-dekhengst Maurus (v. Tsjalke 397). In Lunteren werden ook mooie successen geboekt door Wimer 461-nazaten Sven B, Nane 492 en Melle van de Lits.

Eise 489 werd voor de vierwielige showwagen voorgesteld door Jelmer Chardon. De hengst liet daarmee Wylster 463, Rommert 498 en Siert 499 achter zich.

Sybren Minkema

In Lunteren was het een succesvolle dag voor Sybren Minkema. Hij had de leidsels in handen van de winnaars voor de sjees van de nieuwelingenklasse Sven B (v. Wimer 461), de limietklasse Nane 492 (v. Wimer 461) en de ereklasse MGPNGP Mario fan Bokkum (v. Jasper 366). Minkema’s partner Jolanda Schreuder won de damesklasse met de imponerende Filou S.B. (v. Tjalf 443).

Bij de tweespanrubriek ontpopte zich eveneens een spannende strijd met enkele nieuwe tweespannen. Udo de Haan bleek in Tjibbe P.J. en Ysbrand P.J. (v. Gerben 479) een goed span te sturen. Dit leverde hun eerste winst op. Feike Holtrop won de klavertje drie rubriek.

Vierwielige wagen

Ook in de rubrieken die werden verreden met de vierwielige wagen was er een overwinning voor een Wimer 461-nazaat. De winst was voor Melle van de Lits met Albert Minkema. Hij werd gevolgd door Het Swarte Paert Izaak, Wer ien W en Zwier.

In de ereklasse ging Trijnie Duin er met de winst vandoor met haar eigen Floris T. (v. Tsjalke), nipt voor Leslie Agricola met Feitse G.L. (v. Aan 416) die wel bovenaan kwam te staan in de damesklasse. De tweespanrubriek zette Pieter Okkema op zijn naam met Geert van de Noeste Hoeve (v. Maurits 437) en Kije van de Noeste Hoeve (v. Dries 421).

Lunteren was ook de start van de Auto Joure XL competitie tuigen onder het zadel met Jacob van der Heide als eerste winnaar met Xander (v. Haitse 425). Berber van der Veer wist met Het Swarte Paert Sierd P.J. (v. Dries 421) haar eerste hoge competitiepunten te vergaren in de Stal Wijbenga Young Riders competitie.

Bron: Horses.nl/KFPS