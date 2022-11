Folkert 353-zoon Nico eerste Fries met Sport-Elite predicaat samengesteld mennen

De achttienjarige Nico B.V. (Folkert 353 x Oltman 317), gefokt door Bareld en Jenny Veenstra en in eigendom van Frederik Jans, heeft als eerste Fries paard het Sport-Elite predicaat weten te behalen in het samengesteld mennen. Het predicaat wordt in deze discipline uitgereikt bij 10 winstpunten op internationale concoursen.

Nico liep zijn laatste wedstrijd al in 2020 maar kon pas dit jaar zijn Sport-Elite titel in ontvangst nemen daar de regel voor samengesteld mennen pas sinds 2022 van kracht is geworden. Het predicaat is een kroon op de carrière van de grote ruin en het resultaat van talent, teamwork en vertrouwen, waar de familie Veenstra ook nauw bij betrokken is. ‘We zijn altijd uitgegaan van plezier voor paard en menner’, vertelt Frederik Jans. ‘Het moet voor beiden leuk blijven, maar daarnaast kost het ook een heel team om een paard op zo’n niveau te houden.’

Europees podium

De combinatie komt uit voor België en rijdt in de jaren voorafgaand aan COVID-19 op concoursen in Nederland, België, Frankrijk, Luxemberg en Duitsland. Frederik traint samen met Jenny Veenstra en haar man Mark van Vlasselaer waarbij Jenny de dressuur voor haar rekening neemt en Mark de vaardigheid en marathon. ‘Het staat bij ons hoog in het vaandel dat we laten zien dat op internationaal niveau meedraaien op een mooie en diervriendelijke manier kan’, aldus Jenny Veenstra.

Pensioen

Nico is ondertussen met pensioen en geniet van grazen in het weiland en buitenritten met de negenjarige dochter van Frederik. ‘Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar toen Nico jonger was, kon hij best scherp zijn op ander terrein’, aldus Frederik. ‘Deze ‘go’ zorgt er ook voor dat Nico het tot het allerhoogste niveau schopte, we hebben op allerlei manieren gewerkt aan zijn conditie, maar wat hij van zichzelf al heeft aan uithoudingsvermogen is echt uniek voor een Fries’, voegt Jenny toe.

