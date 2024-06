Franneke Nanneke P algemeen kampioen op de keuring in Nisse

Franneke Nanneke P. Ster AA (Hessel 480 x Onne 376) is vandaag op de keuring in het Zeeuwse Nisse uitgeroepen tot algeheel kampioen. De zevenjarige merrie van Jan Peeters behaalde eerder op de dag het kampioenschap bij de vier jaar en oudere merries. Het kampioenschap voor de hengstveulens ging naar Cybrand flantje P (Hilbrand 525 x Hessel 480) en voor de merrieveulens ging het kampioenschap naar Anne van d'n Meulenpad (Gosse 526 x Alke 468), die tevens jeugdkampioen werd. Ook verdienden acht merries een Ster en werden er drie uitgenodigd voor de Centrale Keuring.

Op de keuring verdienden acht merries een Ster, zeven bij de stamboekopname en een stamboekmerrie maakte promotie naar Ster. Bij de driejarigen konden de juryleden één oranje lint uitreiken. Quinti PD vd Swarte Proenker Ster (Tymen 503 x Beart 411) van Peter en Denise de Meulmeester werd Ster met een eerste premie en daarmee kampioen bij de driejarigen van de fokdag. ‘Een merrie met veel statuur’, aldus Manuel Gasseling. ‘Royaal ontwikkeld met veel front, een krachtige stap en een lichtvoetige draf waarbij ze makkelijk kan schakelen en balans en oprichting heeft.’ Opmerkelijk bij de kersverse Stermerries was de Ster van Rosa van de Meikade Ster (Tiede 501 x Pier 448), de zesde nakomeling van Lieke v.d. Wijzend Ster Preferent AAA (Pier 448 x Heinse 354) die Ster of hoger scoort.

Drie Stermerries met uitnodiging CK

Bij de vier jaar en oudere Stermerries kregen drie paarden een eerste premie en een uitnodiging voor de CK. Franneke Nanneke P. Ster AA (Hessel 480 x Onne 376) – uit Modelmerrie Nanneke P Model Sport AA – won in de rubriek al van Ysah PD vd Swarte Proenker Ster Sport (Hessel 480 x Tsjalke 397), uit Modelmerrie Hannah uit Amen Model Sport A. In de kampioenskeuring kwamen de beide zussen van Hessel 480 elkaar weer tegen en bleef de volgorde gelijk, de hoogbenige Franneke Nanneke van Jan Peeters werd kampioen. ‘Een merrie die goed in de verhoudingen is, met een functionele stap en een krachtige draf met een goed achterbeengebruik.’ De negenjarige Ysah van Peter en Denise de Meulmeester werd reserve en mag zich ook opmaken voor een presentatie in Harich in september. ‘Een rubriek met een goede kwaliteit’, complimenteerde Manuel Gasseling. Bij deze rubriek met oudere merries kreeg er nog één een uitnodiging voor de Centrale Keuring. De vijfjarige Joke van de Marne Ster (Alwin 469 x Arjen 417) gefokt door Douwe van Foeken en in eigendom van Hamadreza Alaghebandian uit Dubai die helaas geen lid van de fokvereniging was en zijn merrie niet mocht presenteren in de kampioenskeuring. ‘Een merrie met veel statuur, sterk stappend en met een draf met veel zweefmoment’, luidde het jurycommentaar.

Cybrand flantje kampioen hengstveulens

Bij het kampioenschap voor de hengstveulens kwamen er vijf in de baan die eerder de dag een oranje lintje hadden gekregen, waaronder drie zonen van Kees 531. Ze kwamen echter niet in beeld bij het verdelen van de linten. Kampioen werd de lichtvoetig en met veel schwung bewegende Cybrand flantje P (Hilbrand 525 x Hessel 480) van Jan Peeters die voor de derde keer het beste hengstveulen van de keuring mee naar huis nam. Het reservelint ging naar Arno PD vd Swarte Proenker (Hielke 530 x Tsjalke 397) van Peter en Denise de Meulmeester.

Jeugdkampioen: Anne van d’n Meulenpad

Bij de merrieveulens was er één veulen die het oranje lintje kreeg uitgereikt. Anne van d’n Meulenpad (Gosse 526 x Alke 468) van Jo Janssen kreeg een eerste premie en werd meteen kampioen. Een heel chique veulen, zo complimenteerde de jury bij monde van Piet Bergsma. Voor het jeugdkampioenschap kwam Anne terug en kreeg ze eerste premie enter Yuna S.R. (Alwin 469 x Tsjalle 454) van E.E. L. van Wesemael in de baan om samen te strijden om het jeugdkampioenschap. Luxe dieren en beiden goed stappend, aldus Piet Bergsma die met de jury koos voor Anne als jeugdkampioen.

Nieuwe rubriek: meest duurzame merrie

In de nieuwe rubriek ‘meest duurzame merrie’ kwamen twee Modelmerries van Peter en Denise de Meulmeester in de baan. De jury besloot de 13-jarige Lobke van de Zwarte Proenker Model Sport (Norbert 444 x Beart 411), moeder van de reserve algeheel kampioen Quinti en reserve kampioen bij de hengstveulens, het kampioenslint om te hangen. Stalgenote, de 14-jarige Hannah uit Amen Model Sport A (Tsjalke 397) sloot aan.

Bron: Phryso