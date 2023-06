Herkeuring Warga levert drie Sterren op

De herkeuring op vrijdag 23 juni in Warga leverde voor drie merries een promotie op naar Ster met een tweede premie. Machteld fan ‘e Bûtemare (Rommert 498 x Wobke 403), Mirre H (Alwin 469 x Pier 448) en Jet van ’t Lansink (Tymen 503 x Norbert 444) keerden allemaal huiswaarts met een rood lintje.

Met de promotie van de vierjarige Jet maakte zij haar moeder Pleun van ’t Lansink Model AA (Norbert) postuum Preferent. Het was sowieso een succesvolle dag voor de familie Loman uit Zwiggelte, die eerder op de middag ook hun fokproduct Job van ’t Lansink Ster (Menne 496) ster verklaard zag worden bij de hengsten.

Stamboek

Ook driejarige Machteld deed goede zaken met haar promotie, hiermee werd namelijk moeder Rimkje van et Hosseplak Ster Sport (Wobke 403) Preferent verklaard. Machteld is gefokt en in eigendom van S.Veenstra uit Ureterp, die ook moeder Rimkje in zijn bezit heeft. Rimkje werd geboren op Terschelling bij Aryanne Bakker.

Bij de herkeuring werd Mirthe fan Stâl Skûlenboarch (Eise 489 x Fabe 348) alsnog opgenomen in het stamboek. Klik hieronder voor de volledige uitslag van de herkeuring op vrijdag 23 juni in Warga.

Uitslag herkeuring Warga 23 juni

Bron: Phryso