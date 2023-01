HK Friezen: Jurre 495 wint bij oudere hengsten

Vier hengsten bleven over in de kampioenring van de oudere hengsten: Jurre 495, Tymen 503, Nane 492 en Alwin 469. Sabien Zwaga kondigde de kampioen bij de ouder hengsten als volgt aan: "Een hengst die je nooit in de steek laat, die loopt als een klokje - Jurre 495!" De soepele en rastypische Tymen 503 werd reservekampioen bij de oudere hengsten. Beide paarden komen straks nog terug in het Algemeen kampioenschap.