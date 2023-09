IBOP Warga: AA voor Jolanda, Jolene, Dryske en Anne Rianne

De IBOP vandaag in Warga leverde voor vier merries een AA score op. De hoogste score van de dag was voor Jolanda fan ‘e Ridderdijk Ster AA (Alwin 469 x Gjalt 426). De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd, behaalde 81,5 punten in de menproef met Age Okkema aan de leidsels. De Alwin 469 nakomeling maakte indruk met haar fijne actieve draf en mooie houding met veel schakelend vermogen.

Juryleden Gotien Sipsma, Kristel van Duren-Bodewes en Ellen van Gastel zouden volgens de catalogus twintig paarden te beoordelen krijgen, maar er verschenen in totaal veertien combinaties in de baan. Hiervan waren zeven onder het zadel en zeven voor de wagen, inclusief een tuigproef.

Anna Rianne naar hoogste score onder het zadel

De hoogste score onder het zadel was voor Anna Rianne van F en R Ster AA (Hessel 480 x Beart 411), die werd voorgesteld door Zoë Kuintjes. De merrie, gefokt door F. Plantinga uit Surhuizum en in eigendom van D. en J. van Duivenbode uit Amstelveen, viel op met haar drie fijne basisgangen waar ze driemaal een 7,5 op scoorde.

AA voor Jolene en Dryske

In het tuig werd driemaal een AA predicaat verdiend. De tweede hoogste score van de dag was voor Jolene S.A. Kroon AA (Markus 491 x Beart 411), die met Udo de Haan aan de leidsels naar 81 punten liep. De vierjarige merrie, gefokt en in eigendom van A. Vanderper uit West-Vleteren, liet een fijne presentatie zien met een mooie houding en balans en een ondertredend en actief achterbeen. Voor haar impuls liet ze zelfs een 8 noteren. De zesjarige Dryske (Date 477 x Piter 312), gefokt door R.H. van ’t Veer uit Echten en in eigendom van Annemieke Brouwer-Wemekamp uit Witte Paarden, kon vijf keer een zeven laten noteren op haar protocol. De merrie werd vakkundig voorgesteld door Suzan Wind.

Bron: Phryso