Fokkens nieuwe KFPS-voorzitter, Back, Visser en Van den Berg in bestuur

Gisterenavond is met instemming van de ledenraad het nieuwe KFPS-bestuur benoemd. Frank Fokkens is verkozen tot KFPS voorzitter. Daarmee nam hij de hamer over van waarnemend voorzitter Hendrik Postma. De drie nieuwe bestuursleden Wim Back, Evert Visser en Raffi van den Berg completeren het bestuur. ‘We zijn van en voor de leden’, onderstreepte de kersverse nieuwe voorzitter.

Daarmee komt het bestuur weer op de statutaire minimumeis van vijf. De verdeling van de portefeuilles heeft inmiddels plaatsgevonden: Hendrik Postma neemt fokkerij onder zijn hoede, Wim Back gezondheid, Evert Visser het buitenland en de rol van secretaris neemt Raffi van den Berg op zich. Aan de functie van penningmeester zal komende periode invulling gegeven worden.

Benoemingen

De ledenraad ging akkoord met nog een aantal benoemingen: Manuel Gasseling en Popke van der Meulen maakten promotie tot inspecteur, Ellen van Gastel en Marissa Visser zijn benoemd tot jurylid. Aan de Commissie van Beroep werd Laura van Campen toegevoegd en Joke Heida neemt zitting in de financiële commissie. De ledenraad werd zelf aangevuld vanuit de regio’s Wolvega en Groningen-Drenthe met de nieuwe leden Anneke Jorritsma, Jan van Weperen en Jan Bom.

Dik drie ton verlies

De ledenraad verleende decharge aan het bestuur betreffende de financiën. Het resultaat van 2023 na belastingen was € 30.621 positief, met het bedrijfsresultaat van -€ 312.500, met name ontstaan door extra personeelsinzet en investeringen in gezondheidsonderzoek. De verwachtingen voor 2024 zijn ook negatief in financieel resultaat, met een aantal verbeterprojecten op de agenda: extra kosten advies, veiligheid/bewaking Centraal Onderzoek, minder opbrengst Hengstenkeuring en de kosten voor het aantrekken van een nieuwe directeur. De vereniging heeft voldoende liquide middelen om dit op te vangen, zo benadrukte het bestuur dat een plan van aanpak gaat maken om weer tot een gesloten begroting te komen.

Statutenwijziging najaar

De statutenwijzigingen passeerden tijdens deze ledenraadsvergadering met constructieve discussie uitgebreid de revue, waarbij de goedkeuring van de statuten is doorgeschoven naar de najaarsbijeenkomsten. Het was een bewuste keuze om in de regiovergaderronde uitgebreid bij de inhoud stil te staan en het beslismoment naar een later moment te verplaatsen. Twee reglementen werden wel gewijzigd: veulens van hengsten die op wacht staan worden opgenomen in het Bijboek I in plaats van het Bijboek II. Goedkeuring werd er ook verleend aan de wijziging in naamgeving van het hippisch dopingreglement. Die gaat nu door het leven als reglement ongeoorloofde middelen.

Bron: Phryso