KFPS keuren Mexico: Gerben 479-dochter fokdagkampioen

Op de keuring in Mexico is Areane van Diphoorn Model AAA (Gerben 479 x Norbert 444) uitgeroepen tot fokdagkampioen én ze werd door de juryleden Model verklaard. Het reservekampioenschap ging naar de zesjarige Hopcke van de Olde Mette Moate Voorlopig Kroon (Menne 496 x Rypke 321). Bij de jonge paarden werden er heel wat eerste premies verdeeld en ook bij de hengsten werden er tien bevorderd tot Ster.

Met maar liefst 119 paarden in de catalogus, waaronder een hele reeks IBOP-paarden, was het een flinke keuring bij de stallen van Finca Sanro in Mexico. Maar het waren niet alleen de aantallen die indruk maakten, ook de kwaliteit stemde tot tevredenheid. Een flink aantal oranje linten werden toegekend door Jan Hellinx en Annemieke Elsinga. De hoogste eer deze keuring kwam toe aan Areane, uit de bekende Diphoorn-fokkerij en dus gefokt door de familie Ensing. De achtjarige merrie is in eigendom van (Hergo-fokker) Ganaderia Hermanos Goméz en was naar de keuring gekomen om zich in een IBOP te presenteren.

Derde modelmerrie op rij

Daar haalde ze 82 punten, met een 8,5 voor haar lange, ruime en soepele stap en een 7,5 voor een draf met veel vermogen. Tijdens de keuring showde ze haar jeugdige uitstraling en luxe opdruk met mooi rastype. Ze kreeg een eerste premie en werd Model verklaard. Daarmee is ze de derde Modelmerrie op rij, haar moeder Iemke van Diphoorn Model AAA (Norbert 444) en grootmoeder en meervoudig CK-kampioene Renske van Diphoorn Model AA (Onne 376 x Sierk 326) gingen haar voor. Ook Areane haar volle zuster, Yasmin van Diphoorn Model AA, bereikte al de hoogste exterieurstatus.

Hopcke Voorlopig Kroon en reservekampioen

Reservekampioen Hopcke, gefokt door Anton Schut en in eigendom van Finca Sanro, wist in de IBOP haar eerdere score te verbeteren, echter de 74 punten waren niet genoeg om haar Voorlopige Kroonstatus te verzilveren naar Kroon. De zesjarige Hopcke is langgelijnd en heeft een goede romprichting met een ruime en vlotte stap en een goed achterbeengebruik in draf. Aan de hand wist ze in beweging meer indruk te maken dan onder het zadel. Hopcke is een dochter van Kroonjuweel Wobcke van ‘t Geerland Ster Pref Prest (Rypke 321), de grootmoeder van Gerben 479.

Twee nieuwe Kroonmerries

Naast de gelauwerde merries werd Mexico ook nog twee Kroonmerries rijker. De zevenjarige Femke fan Tersoal Kroon AAA (Jehannes 484 x Olof 315) kreeg een eerste premie en maakte indruk op de jury met haar rassige uitstraling en haar ruime draf met krachtig achterbeengebruik. Daarbij had ze in een eerdere IBOP al een AAA-predicaat en 82,5 punten gehaald. Femke, gefokt door Ruurd Kiestra, is in eigendom van Rancho San Marco. De tweede Kroonmerrie was de vijfjarige Joy ût de Grachten Kroon AA (Markus 491 x Norbert 444), gefokt door Michel Schothorst en in eigendom van Finca Sanro. In de IBOP wist ze haar A-predicaat met 77 punten op te waarderen naar AA. Daarmee promoveerde ze naar definitief Kroon.

Veel eerste premies bij de jonge paarden

De keuringstoer begon voor de juryleden met een dertigtal veulens, jaarlingen en twenters van Finca Sanro, die op hun opfoklocatie stonden. Daar kreeg merrieveulen Corinna van de Sanro (Menne 496 x Femmie Kroon AA-Alwin 469) een eerste premie met haar rassige voorkomen, sterke bouw, ruime vlotte stap en lichtvoetige draf met veel balans.

Bij de hengstveulens was het oranje lintje voor Bastiaan Van de Sanro (Kees 531 x Anna Femke vd Noeste Hoeve Kroon Sport AA-Gjalt 426) die wel wat meer luxe mocht laten zien, maar zeer correct in bouw was en indruk maakte met een stap die mooi ruim was en lekker door het lichaam.

Met een indrukwekkende draf wist ook hengstveulen Anko FGV (Ulbe 506 x Imaniwich af Fynbo Ster-Nane 492) een oranje lint binnen te halen. Uit dezelfde stal van Fernando Galvan Valdes kwamen ook de eerste premie merrieveulens Beitske F.G.V. (Jehannes 484 x Berber H Ster-Hessel 480) en Britta Hilskj F.G.V. (Jehannes 484 x Oukje H Ster-Matthys 504). Ook Adelle van de Sanro (Beant 517 x Byp van ‘t Lansink Kroon AAA-Alwin 469) kreeg een oranje lint aangehangen.

Enters en twenters: vier eerste premies

Bij de enters was het Wilma Van de Sanro (Meinte 490 x Janneke van Schafer Ster A-Tymen 503) die een eerste premie kreeg. Bij de twentermerries kregen er in totaal drie een oranje lint. De van een royaal voorziene front Trieny fan Formerum (Jehannes 484 x Gerben 479) combineerde een actieve stap met een opwaartse draf waarbij ze een sterk achterbeengebruik liet zien en makkelijk kon schakelen. Ook Us Famke fan de Ketting (Tymen 503 x Norbert 444) liep met haar royale ontwikkeling en actieve en krachtige stap naar een eerste premie. De tweejarige Valentina Jiska H (Tjebbe 500 x Eibert 419) showde een mooie belijning en opwaartse draf en werd daarvoor beloond met een eerste premie.

Jonge hengsten: vijf eerste premie

Bij de jonge hengsten kregen er vijf een eerste premie. Enter Warren Van de Sanro en de twenterhengst Timo af Birkely (Jehannes 484 x Tessel ‘fan Panhuys’-Jasper 366) lieten veel rastype zien met een royale voorhand. Ook Taroh Van de Sanro werd met een eerste premie beloond. Hij is een zoon van Nane 492 uit de reservekampioen Hopcke. De vierde eerste premie ging naar Zorman Van de Sanro (Fonger 478 x Gaitlynn Jede Kroon AA-Bartele 472. De rassige enterhengst Zorman had een iets zware hals, een vlotte, door het lichaam gelopen stap en een actieve draf met veel kracht in het achterbeen. De langgelijnde Teo Van de Sanro (Tymen 503 x Sjieke van de Klei Model AA-Beart 411) had een enorm schakelend vermogen in zijn lichtvoetige draf en verdiende daarmee zijn eerste premie.

Hoge IBOP-scores

Voor de IBOP stonden er negentien paarden in de catalogus. Een totaal van 77 punten en een bevestiging van zijn AA-predicaat was er voor Waling fan Klaeiterp Ster AA (Hessel 480 x Lutger 436) van Arturo Capos Ordaz. Dezelfde score ging ook naar Habiba TriKar Ster AA (Elias 494 x Loadewyk 431) van Finca Sanro. Ook zijn andere paard, Hidde M.H. Ster AA (Hessel 480 x Onne 376), haalde een dubbele A.

Met 81 punten was er voor Iep van Stoks Ster AA (Jurre 495 x Harme 424) eenzelfde AA, die hij al eerder had behaald. De krachtige stap van Luuk van den Domineeshof Ster AA (Menne 496 x Dries 421) stond aan de basis van 79 punten en een opwaardering van A naar AA. De vijfjarige Jannes Ster AA (Menne 496 x Tsjalle 454) waardeerde zich met 77 punten op van A naar AA. Een AA predicaat was er na de IBOP van 80 punten voor Manno-Wytske Ster AA (Teun 505 x Alwin 469). Met de AAA-score hier nog bij van de nieuwe Modelmerrie was het een fraai IBOP resultaat.

Sterhengsten

Ook de kwaliteit bij de Sterhengsten was hoog. Maar liefst 10 van de 17 gepresenteerde hengsten kregen een Ster: Namme W. Ster (Wimer 461 x Krist 358), Nico van de Sleger Ster (Ulbrân 502 x Pier 448), Nanne Ster (Wimer 461 x Mewes 438), Mukkes B.L. Ster (Ulbrân 502 x Beart 411), Qatar fan Henswoude Ster (Nane 492 x Haike 482), Quinn v.d. Maria Louise Hoeve Ster (Teun 505 x Tsjalle 454), Pieter A fan ‘e Wygeast D.A.W. Ster (Alwin 469 x Tsjalle 454), Sjimmie MBB Ster (Wibout 511 x Beart 411), Rimmert fan Hoptille Ster (Teun 505 x Norbert 444) en Sije Z Ster (Wibout 511 x Jerke 434).

