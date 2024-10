KFPS keuring Nunspeet: 20 sterren

De stamboekkeuring op zaterdag 5 oktober in Nunspeet leverde voor twintig paarden een Ster op. Een eerste premie was er voor de driejarige Ritske Ster (Elias 494 x Norbert 444) van Carla Meulendijks uit Sint-Oedenrode.

Het was een drukke dag met bijna 100 paarden en een keuring in twee banen bij heerlijk paardenweer. Bij de driejarigen kregen acht merries een Ster. Naast de eerste premie van Ritske kregen de volgende merries een Ster met een tweede premie: Schoonheid van Zomerstaete Ster (Tymen 503 x Hessel 480), Sjoukje van de Benninger Ster (Tjebbe 500 x Tsjalle 454), Richtsje VDM Ster (Nane 492 x Alwin 469), Pity Ytje fan de Mersken Ster (Ulbrân 502 x Tsjalle 454), Sol da Monico Ster (Alwin 469 x Andries 415), Roos v/d Broeklanden Ster (Auwert 514 x Bartele 472) en Saapke Krekt in Bytsje Oars Ster (Arent 515 x Anders 415). Voor Jitske vd Koamoune (Epke 474 x Uldrik 457) was er een Voorlopig Ster. Voor haar volgt een aanlegtest om definitief Ster achter haar naam te kunnen zetten. De vierjarige Majesteit S.R. Ster (Tiede 504 x Doaitsen 420) kreeg een Ster met een tweede premie.



Van stamboek naar Ster

De stamboekmerries deden goede zaken. Acht merries maakten promotie van stamboek naar Ster. De zesjarigen Geeske fan Joarumerleane Ster (Jurre 495 x Thorben 466), Hinke van de Neshoeve Ster (Markus 491 x Jisse 433) en Guusje L.M. Ster (Tsjalle 454 x Ulbert 390). De vijfjarigen Jildau fan it Skar Ster (Jehannes 484 x Alwin 469) en Lieke fan ‘e Boppeslach Ster (Tymen 503 x Thorben 466), de vierjarigen Milla vom Friesenhof Altmark Ster A (Omer 493 x Jasper 366), Martha út de Westereen Ster (Reinder 452 x Tsjalle 454) en Maylin van Zomerstaete Ster (Teun 505 x Doaitsen 420).

Vier Sterhengsten

Vier hengsten kregen een Ster: de vierjarige Menno O Ster (Menne 496 x Andries 415), de driejarigen Rein van Galinga State Ster (Tiede 501 x Tsjalle 454), Pepper van de Waterhoeve Ster (Tiede 501 x Epke 474) en Sybrân fan J.H.V. Ster (Haike 482 x Fridse 423).

Vier eerste premie veulens

Bij de veulens kregen vier veulens een oranje lint mee naar huis, twee merrie- en twee hengstveulens. Bij de hengstveulens kregen Bas fan Meulunteren (Jorke 532 x Olgert 445) en Abe van het Zwoantje (Tiede 501 x Bartele 472) een eerste premie. Bij de merrieveulens waren het Bendelien (Hilbrand 525 x Thorben 466) en Aukje v/d Broeklanden (Tiede 501 x Epke 474) die een eerste premie kregen.

Bron: KFPS