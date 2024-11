KFPS stamboekhengst Ulbe 506 naar Amerika

KFPS stamboekhengst Ulbe 506 Sport Elite AA verruilt zijn stal bij Dekstation Henswoude voor een plek bij Extreme Friesians van Joe en Kayla Michielli in Idaho, Amerika. Na de Hengstenkeuring van 2025 gaat de laagverwante hengst de plas over.

Ulbe 506 werd geboren als Tarok Ellemose bij Heidi en Jørgen Jørgensen in Denemarken. Afkomstig uit merriestam 10, met als vader de Grand Prix hengst Anders 451 en moeder Willy ‘fan Panhuys’ Ster Preferent (Anton 343) heeft Ulbe 506 een laag verwantschap van 16.6% en is daarmee één van de laagste binnen het ras.

Fokkerij

Hij heeft in zijn afstamming geen directe invloed van Feitse 293, Leffert 306, Jasper 366 en Reitse 272 wat hem breed inzetbaar maakt voor de fokkerij. Als vierjarige werd hij goedgekeurd in 2018 met ‘veel aanleg voor alle drie discipline’, zo stond in zijn beoordelingsrapport geschreven. De tienjarige Ulbe 506 heeft inmiddels zo’n 214 nakomelingen, waarvan zeven Stermerries, een Sterruin en twee Sterhengsten. Van zijn nakomelingen kregen vier een AA en 1 een AAA predicaat. In zijn ABFP hebben inmiddels 12 nakomelingen gezorgd voor testresultaten en daarmee wacht hij nog op zijn goedkeuring op basis van zijn nakomelingen.

Lichte tour

Zelf komt de hengst succesvol uit in de sport. Met amazone Leonie Evink komt hij uit in de Lichte Tour en ook in het tuigen heeft hij opvallend gepresteerd. In 2022 won hij het ereklasse kampioenschap voor de concourswagen en in 2020 de Horses2fly KFPS tuigcompetitie.

Bron: KFPS