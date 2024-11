KFPS: vier hengsten naar aangespannen examen, Ronnick (Tymen 503) valt af

Vrijdag 1 november hebben de jonge hengsten in het Centraal Onderzoek hun tweede gastmenner op bezoek gehad in Exloo. Onder toeziend oog van de eigenaren en andere belangstellenden is Lubbert van Oene op de bok gestapt om het talent van de hengsten te beoordelen in het aangespannen werk en zijn bevindingen te delen met de hengstenkeuringscommissie.

Voor vier jonge hengsten is de eindstreep bijna in zicht nadat zij vrijdag groen licht kregen voor het aangespannen examen. Voor Ronnick Flantje P Ster A (Tymen 503 x Hessel 480) valt het doek, hij mag zich volgend jaar weer laten zien tijdens de voorrijdagen. Zaterdag 9 november zullen de hengsten het men- en tuigexamen afleggen in Exloo, waarbij ook een selectiewedstrijd voor de Horses2Fly tuigcompetitie zal worden verreden.

Lijst met deelnemende hengsten voor aangespannen examen

Bron: KFPS