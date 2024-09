Succesvolle keuring voor familie Muilwijk in Canada, Jolijt (Anders 451) Kroon en dagkampioen

Op de keuring in Olds, Alberta in Canada is op dinsdag 3 september Jolijt ‘fan Panhuys’ Kroon AA (Anders 451 x Jasper 366) Kroon en algeheel dagkampioen geworden. De 13-jarige merrie is gefokt door de familie Wijma uit Jislum en in eigendom van Kees en Annie Muilwijk, die een bijzonder succesvolle keuring beleefden. Als algeheel reservekampioen benoemden juryleden Dik Brummel en Sabien Zwaga de driejarige eerste premie Stermerrie Sanne Victoria M Ster (Alwin 469 x Jisse 433), ook uit de stal van de familie Muilwijk.

De 13-jarige Jolijt was overal van de partij en liet zich ook in de keuringsring heel goed zien. “Ze is een heel goed bewaarde merrie, langgelijnd, met een goede bovenlijn en een sterke lendenpartij”, omschrijft Sabien Zwaga. “Ze stapte opvallend goed, heel resoluut, ruim en met lichaamsgebruik. In draf had ze balans en veel buiging in het achterbeen.” De eerste premie in combinatie met een eerder gerealiseerde IBOP van 77 punten resulteerden aan het eind van de dag in het Kroonpredicaat, waarbij ‘haar duurzaamheid in bouw en beweging de doorslag gaven.’

Sanne Victoria M

De driejarige Sanne Victoria M Ster (Alwin 469 x Jisse 433) werd opgenomen in het stamboek met een Ster eerste premie. Ze maakte met name indruk in beweging, zo zagen de juryleden. De jeugdige merrie heeft een edel hoofd, mocht wat meer behang hebben en mocht wat hoogbeniger. “Ze heeft fijn en droog beenwerk, stapte ijverig, ruim en krachtig en draafde met veel balans en een goed achterbeengebruik.” De merrie van de familie Muilwijk werd reservekampioen bij de merries plus reserve overall dagkampioen.

Bauke M kampioen veulens

De keuring startte met de veulens, tien hengstveulens, want merrieveulens waren er niet geboren. De juryleden konden maar liefst vier eerste premies kwijt. Kampioen werd de heel rastypische Bauke M (Auwert 514 x Norbert 444) die langgelijnd was en veel front showde. “Hij stapte vlijtig en draafde met takt, balans en houding.” Reserve kampioen bij de veulens werd Adel M (Omer 493 x Tonjes 459), wederom uit de stal van de familie Muilwijk. “Een langgelijnd veulen met voldoende ras waarbij het kruis wat meer lengte mocht hebben”, aldus Sabien Zwaga. “In stap sloot hij goed aan en hij liet een draf zien met veel ruimte en souplesse en een krachtig achterbeengebruik.”

Nog twee eerste premie veulens

De twee andere eerste premie veulens waren: Anne MS (Nane 492 x Wobke 403) van Marita Floryn. Een modern en langgelijnd veulen dat iets neerwaarts was gebouwd. “Ruim stappend en met veel souplesse en schakelend vermogen in draf.” Ook Brandus fan Boulder Acres (Tymen 503 x Pilgrim 336) kreeg een oranje lint. Het hengstveulen van Bert Mourits bezat veel ras en front en stapte met veel lichaamsgebruik. Bert Mourits had ook de 16-jarige Awen Ster (Beart 411 x Tsjerk 328) meegenomen naar de keuring die door zijn docher naar een hele nette 75 punten in de IBOP werd gereden.

Twee Sterruinen

De zesjarige ruinen Gertsen fan Meren-State Ster (Jurre 495 x Fabe 348), gefokt door Jan Vriend en in eigendom van Catherine Buchner, en Herre fan ‘t Reidfjild Ster (Epke 474 x Norbert ), gefokt door L. Wiersma en in eigendom van Jaap en Wilma Dominicus, kregen beide een Ster. “Twee uitersten”, beschrijft Sabien Zwaga. Gertsen is heel rastypisch en wat beknopt. “Hij stapt goed en draaft met voldoende zweefmoment.” Herre is modern, hoogbenig en opwaarts gebouwd. “Nadat hij meer ontspannen was stapte hij ruim en taktmatig en draafde met veel souplesse.”

Drie tweede premie enterhengsten

De drie enterhengten die werden gepresenteerd kregen allemaal een tweede premie. Hierbij haalde de familie Muilwijk wederom een kampioenschap binnen. Winand M (Auwert 514 x Jisse 433) – een halfbroer van Sanne Victorie – werd kampioen. Het reservekampioenschap was voor Wessel M (Auwert 514 x Anders 451), een zoon van de algeheel kampioen Jolijt, en wederom uit de succesvolle stal van de familie Muilwijk.

Bron: KFPS