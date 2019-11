Alexandro en Henkie scoren met dochters in IBOP

Van de veertien Gelderse merries die vandaag werden aangeboden voor de IBOP in Ermelo slaagden er negen. De hoogste punten waren met 81,5 voor de Alexandro P-dochter Liz T, die onder het zadel werd voorgesteld. Liz T werd deze zomer op de Dag van het Gelders Paard uitgeroepen tot kampioene.

Arie Hamoen en Marloes van der Velden beoordeelden de paarden samen met senior inspecteur Wim Versteeg. Van de vier merries die deelnamen aan de aangespannen IBOP, slaagde er één. Dit was de Alexandro P-dochter Kadolein (uit Madolein stb keur pref van Fabricius) van fokker M.J.A. Buitink uit Klarenbeek. Deze merrie was al voorlopig keur en word met een IBOP-score van 77,5 punten definitief keur. “Deze merrie liet zich zowel in de aangespannen proef als in de vaardigheid goed zien. Ze heeft met name een goede draf en galop, was wendbaar en vertoonde een hele goede instelling. Dit is een paard dat positief opviel”, aldus Wim Versteeg.

Liz T

Van de tien paarden die onder het zadel werden voorgesteld, slaagden er acht. De hoogste punten waren voor Liz T (Alexandro P uit Zoë van Wilco) van fokker J.W.J van Heck uit Boven-Leeuwen. “Dit is een paard dat zich heel goed liet bewerken, met een hele goede beentechniek en veel lichaamsgebruik. Ze heeft een sterke, gedragen galop en is een rondom overtuigend paard.” Liz T was al voorlopig keur, slaagde vandaag met 81,5 punten en is nu dus keur.

Henkie-dochters

Ook Linkie (Henkie uit Blitz ster van Voice) van fokker H. Ermens uit Sint Anthonis werd met het behalen van het IBOP-predicaat vandaag een keurmerrie. Deze merrie liep met een 8,5 voor de galop naar 77 punten. De Henkie-dochter Lizzy (uit Wendie keur, sport-dr, sport-men van Parcival, fokker G. Stegeman uit Bant) van A. Kraak uit Simonshaven liet vandaag tevens een goede indruk achter. Deze merrie scoorde 75,5 punten. Ze had al het PROK-predicaat op zak, was voorlopig keur en werd vandaag elite. Drie merries werden vandaag aangeboden voor stamboekopname, één van deze merries werd ster.

Hengstencompetitie: Jupiler S en Ibsen gepresenteerd

In de ochtend trapte het programma af met twee Gelderse hengsten in het kader van de Hengstencompetitie. De vijfjarige Charmeur-zoon Jupiler S nam deel in de klasse M en de één jaar oudere Ibsen B (v.Wynton) in de klasse Z. Deze beide paarden komen, net als de Danser-zoon Imposant EM, terug voor de tweede competitiewedstrijd tijdens de Hengstencompetitie Dressuur in Ermelo op 11 december. Imposant EM bleef afwezig in deze eerste etappe van de competitie.

Klik hier voor de uitslagen van de IBOP.