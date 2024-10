Ties Buitink Fokker van het Jaar Gelders Paard, Erepenning SZH voor Lichte Tour-merrie Bijtajirma

Werd vorig jaar gekozen voor een jonge promotor van het Gelders paard, deze editie was met zijn 94 jaar een oudere fokker aan de beurt, die zijn sporen in de Gelderse fokkerij met verve verdiend heeft. De zon verscheen zelfs toen deze Ties Buitink uit Klarenbeek de baan betrad voor zijn huldiging. De erepenning Stichting Zeldzame Huisdierrassen was dit jaar voor de Lichte Tour-merrie Bijtajirma met haar veulen van Markant BK, Uw Bijtajirma.

Oud-veehouder Ties Buitink was zijn hele leven naast koeien ook druk met paarden en reeg een aantal mooie successen aan elkaar. Het succes begon met de aankoop van de in 1994 geboren Madolein, een dochter van Fabricius uit de preferente keurmerrie Udolein van Marius. In haar vruchtbare leven kreeg de preferente keurmerrie Madolein onder meer Zarino, een nakomeling van Special D. Hij werd door Jeffrey Heijstek uitgebrachte in de Zware Tour, waarna hij verkocht werd aan een Japanse ruiter, die vervolgens internationaal in de Intermediair I uitkwam.

Garino

Bij iedereen staat ook nog Garino op het netvlies, deze zoon van Alexandro P ook uit Madolein, was in 2014 de verrassing van de KWPN Hengstenkeuring. Garino werd niet alleen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar tevens tot de glorieuze Kampioen van de Hengstenkeuring uitgeroepen.

Tweespan en sterke moederlijn

Naast fokproduct Dadolein (met veulen) verscheen ook nog de 21-jarige stermerrie Wendolein in de baan en mende de internationaal rijdende Geert Dijkhof met een tweespan fraaie paarden, waaronder de eveneens bij Ties gefokte Carino. In de hele moederlijn zien we meerdere goede dressuur- maar ook succesvolle concourspaarden, alsmede goed presterende menpaarden. Daarom verdiende Ties Buitink, een gepassioneerde fokker en liefhebber, de titel voor 2024 Fokker van het Jaar Gelders Paard.

Verrassing

Dat hij Fokker van het Jaar werd was een complete verrassing voor hem. Bertus Verwaijen had hem een uitje beloofd, maar de bestemming was Ties onbekend. “Het is een enorme verrassing voor mij vandaag en ik vind het een geweldige eer. Ik heb paarden altijd prachtig gevonden en geniet er dan vandaag ook extra ervan!”

Erepenning SZH

De SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed, waartoe ook het Gelders paard behoort. Ze promoten de authentieke rassen, zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Dat is goed gelukt bij het Gelders paard, want dit wordt volop ingezet voor allerlei doeleinden van sport tot recreatie. De merrie met veulen die deze keer de eer te beurt viel is de elite, Lichte Tour-merrie Bijtajirma met haar veulen van Markant BK, Uw Bijtajirma. De laatste verdiende tevens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Dapne Reijmer uit Westervoort nam met een grote glimlach de erepenning in ontvangst.

Bron: KWPN