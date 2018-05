Gertjan van Olst bij Radio1: ‘Everdale is en blijft een ster’

In het programma vertelt Gerjan van Olst dat hij verrast was toen na een test bleek dat Everdale (Lord Leatherdale x Negro) drager bleek te zijn van het WFFS-gen. “Het nieuws over WFFS kwam vanuit Amerika van een agent die voor ons sperma verkoopt. Je wordt ermee geconfronteerd en ik dacht wat is dit nu?”

Enigszins ongerust

“Toen na het testen het bericht binnenkwam dat Everdale drager was waren we enigszins ongerust. Toen hebben we gelijk zijn vader Lord Leatherdale en grootvader Negro laten testen. Zij bleken geen drager dus het komt verder uit de moederlijn. Voor sportpaarden niet het van belang”, legt Van Olst uit. “Voor fokpaarden is het wel belangrijk om te weten of ze drager zijn, omdat je uiteindelijk geen dragers met dragers wil kruizen.”

Belangrijkste meneer

Voor de hengstenhouder is en blijft Everdale een ster. “Kijk maar, zijn box is twee zo groot als die van de andere paarden. Op één na is Everdale de belangrijkste meneer van stal. Hij is een vip en is en blijft een ster.”

Wereldberoemde Negro

In het programma wordt ook nog gestopt bij de box van de hengst Negro. “Hij is inmiddels wereldberoemd. Onder andere als vader van zijn zoon Valegro, tweevoudig olympisch kampioen en wereldrecordhouder. Eigenlijk meest winnende paard van de wereld ooit”, aldus Van Olst.

Bron: NPO