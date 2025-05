Nederland haalt op eerste dag WK Haflingers 3 rubriekskampioenen binnen

Op de vijfjaarlijkse Weltausstellung (het WK) voor haflingers in het Oostenrijkse Ebbs behaalde Nederland maar liefst drie rubriekskampioenen. De hengst Stubenkönig( v. Stratos) van de Familie Smeltink uit Wervershoof kreeg in de rubriek 7&8 jarige hengsten de kampioensjerp omgehangen. In de rubriek 4&5 jarige hengsten was het de hengst Steinie (v. Stacato) van de familie van den Berg uit Arcen.