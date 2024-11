Enkele uitzonderlijke hengsten maken Hannoveraanse keuring

Als je over de gehele collectie kijkt, was de Hannoveraanse dressuurhengstenkeuring misschien geen goede keuring (met een groot ondereind). Maar een keuring (en zeker een veiling) wordt gemaakt door een paar toppers. Een absoluut uitzonderlijke hengst had Hannover met de in Denemarken gefokte cat.nr. 75 (Donkey Boss x Don Olymbrio L), die in de veiling voor 2.000.000 euro overging in de handen van Helgstrand Dressage en Paul Schockemöhle.

En zo was er met cat.nr. 42 (Vitalis x Apache) nog een hengst in die categorie. Dat soort hengsten trok kopers met diepe zakken, die vervolgens ook menig andere hengst voor zeer goede prijzen kochten. Het is te bezien of andere keuringen (en hengstenveilingen) dit seizoen kunnen aanhaken bij het niveau van Hannover.

Lees er alles over in De Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop