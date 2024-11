Cartello met sportief pensioen en naar VDL Stud

Na een succesvolle carrière in de internationale sport neemt Cartello (Cartani x Lord) afscheid van de sport. De bij het AES goedgekeurde Holsteiner hengst gaat zijn fokkerijcarrière voortzetten bij VDL Stud. Cartello verschijnt in december nog eenmaal aan de start in Genève. Daarna keert de 17-jarige hengst terug naar de stallen van VDL Stud waar zijn internationale carrière begon onder James Billington.

Onder de Ierse ruiter Darragh Kenny behaalde Cartello tal van successen, waaronder overwinningen en topklasseringen in Nations Cups en Grote Prijzen. Een van hun hoogtepunten was deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2021, waar ze de openingsrubriek wonnen. Begin deze maand won het duo de Grote Prijs van Monterrey en afgelopen september was er een tweede plaats in de Rolex GP van de Spruce Meadows Masters.

1,6 miljoen

De door familie Reimer Witt uit Wellinghusen gefokte Cartello sprong in zijn carrière een winsom bij elkaar van meer dan 1,6 miljoen euro. Nu begint hij aan een nieuw hoofdstuk als dekhengst bij VDL Stud.

VDL Stud is trots om deze hengst en de halfbroer van Cardento aan hun team toe te voegen en kijkt uit naar zijn bijdrage aan de toekomstige generaties springpaarden.

Bron: Horses.nl / FB