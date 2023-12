Fidertanz verhuist naar Schockemöhle

Omdat Hengststation Böckmann de deuren gesloten heeft, is voor de hengsten ander onderdak gezocht. De Hannoveraanse Hengst van het Jaar 2021, Fidertanz (Fidermark NRW x Ravallo), verhuist naar Mühlen. De 21-jarige hengst wordt gestationeerd op het station van Paul Schockemöhle.

Fidertanz stond van 2005 tot 2008 op Klosterhof Medingen en verhuisde daarna naar Böckmann. De hengst, die met António Teixeira do Vale op internationaal Grand Prix-niveau liep, is één van de best fokkende zonen van Fidermark NRW. Zo tekende hij onder andere voor het vaderschap van Foundation (Matthias Alexander Rath) en Franziskus FRH (Ingrid Klimke).

Bron: Eurodressage