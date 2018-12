Stijger van de Maand: Diamond Hit

Albert Sprehe werd in 2013 voor gek verklaard door zijn broer Paul. Hij kocht in dat jaar de zestienjarige hengst Diamond Hit (v. Don Schufro) voor 350.000 euro van Emma Hindle. “Daar gaat je pensioen”, zei Paul over die aankoop. Maar de maar over één bal beschikkende Diamond Hit is nog altijd één van de tophengsten van Gestüt Sprehe én blijft steeds in de top van de HorseTelex Ranking én de WBFSH-ranking.

Diamond Hit komt uit de allereerste jaargang van topvererver Don Schufro, die destijds nog van Paul Schockemöhle was. In het voorjaar van 1996 werd Don Schufro op de nakeuring van het Oldenburger Verband aangeboden, Schockemöhle had hem niet voorgesteld op de hoofdkeuring omdat hij in het najaar van 1995 nog heel slungelig was.

Op de nakeuring werd Don Schufro goedgekeurd, maar hij werd pas officieel in de fokkerij ingezet in 1997. Een paar fokkers mochten Don Schufro al in 1996 gebruiken, onder andere Gabriele Harder-Brune en Reinhard Harder in Bramsche bij Osnabrück, bij de moeder van Sandro Hit. Uit die combinatie van Don Schufro met Loretta (Ramino x Welt As x Luciano) werd Diamond Hit geboren in 1997 en Paul Schockemöhle kreeg hem als veulen meteen in de vingers. Schockemöhle verkocht hem (waar hij overigens later spijt van kreeg) in 2002 aan de Britse amazone Emma Hindle, die toen nog grootste plannen had met haar Brookhouse Stud.

Slow and steady

De carrière van Diamond Hit was er niet eentje van hoge pieken en diepe dalen, maar een stabiele waar hij steeds deed wat hij moest doen. Toen de carriere in de sport er voor Diamond Hit er op zat zag Albert Sprehe, die met enige jaloezie naar de successen van zijn buurman (Paul Schockemöhle) met Sandro Hit had gekeken, zijn kans schoon en ging naar Hindle om Diamond Hit te kopen. Daar voelde de Britse wel voor omdat de dressuuramazone haar activiteiten in Duitsland wilde inkrimpen vanwege familie-omstandigheden. Maar Hindle wilde wel de hoofdprijs. 350.000 euro voor een zestienjarige hengst met één bal. Albert Sprehe werd door zijn eigen broer voor gek verklaard, maar deed het wel en heeft van die beslissing nog geen dag spijt gehad.

Steeds weer een nieuwe

Niet zo gek ook: want Diamond Hit doet het nog altijd super in de fokkerij. De nu 21-jarige hengst krijgt het elk jaar nog weer voor elkaar om opvallende jonge paarden te laten zien op hengstenkeuringen, merriekeuringen en jonge paardenwedstrijden. Ook op het hoogste niveau duikt er steeds weer een nieuwe Diamond Hit op. Diamond Hit zit de laatste jaren steeds in de top van de rankings. Zowel op de HorseTelex Results Ranking als op de WBFSH-ranking doet de zoon van Don Schufro het goed. Dit jaar staat hij op de zevende plaats bij de WBFSH en al vijf jaar zit Diamond Hit in de top 15.

Lees het hele verhaal van Diamond Hit in De Paardenkrant 50

Bron: Paardenkrant