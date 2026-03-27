Tattoo TN onder Willem Greve en ‘special guest’ Con Quidam op Hengstenshow Team Nijhof

Willem Greve krijgt Team Nijhof-hengst Tattoo TN (Parfait van het Schaeck x Kannan) onder het zadel. De nu zevenjarige hengst, die als driejarige reservekampioen was bij het BWP, werd opgeleid door Fabiënne Lichtenvoort Cats. Tattoo sprong meermaals naar de winst in de KWPN Hengstencompetitie en behoorde tot de toppers in de Van Santvoort Makelaars Cup 2025. De nieuwe combinatie zal morgen te zien zijn op de hengstenshow van Team Nijhof in Vragender en daar komt ook een special guest: Con Quidam RB van Sanne Thijssen.

“Tattoo is een hengst waar we zeer hoge verwachtingen van hebben. Fabiënne heeft hem fantastisch opgeleid en hij gaat nu verder met Willem”, vertelt Henk Nijhof over de hengst die morgen op de Hengstenshow van Team Nijhof in Vragender ook onder zijn nieuwe ruiter te zien zal zijn.

Successen

De door Valentijn de Bock en Carl Heyrman uit de stam van Usha van ’t Roosakker gefokte Tattoo werd als driejarige gekocht door Team Nijhof. De hengst werd in december 2023 goedgekeurd bij het KWPN en won zowel in 2024 als 2025 een etappe van de hengstencompetitie. In seizoen 2024/2025 werd Tattoo vierde in de competitie (1,20m.), het afgelopen seizoen (1,30m.) derde. Daarnaast werd de hengst onder Lichtenvoort Cats in 2025 zevende in de Van Santvoort Makelaars Cup.

Con Quidam beschikbaar via Nijhof

Op de hengstenshow van Team Nijhof is nog meer ‘nieuws’. Sanne Thijssens Con Quidam RB (v. Quinar), die twee weken geleden met sportief pensioen ging, komt naar de hengstenshow van Nijhof en zal dit seizoen ook vers beschikbaar zijn via Team Nijhof.

Bron: Horses.nl