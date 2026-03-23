Hengstenshow Team Nijhof 2026 op zaterdag 28 maart in Vragender: de huidige en komende wereldtop

De hengstenshow van Team Nijhof staat zaterdag 28 maart in PSC Lichtenvoorde vanaf 14 uur in het teken van de fenomenale successen die de TN-hengsten en hun kinderen behalen in de topsport. De aloude formule van Team Nijhof maakt zijn faam opnieuw waar: erfelijke aanleg leidt tot prestaties op het hoogste niveau. Grandorado TN, die vanaf vandaag één maand met vers sperma beschikbaar is (en een kleine wedstrijdpauze heeft), maakte dat zondag nog waar door vierde te worden in de Grote Prijs op Saut Hermès in Parijs.

Grandorado TN N.O.P. behoort onder Willem Greve tot de absolute wereldtop, dat liet hij afgelopen weekend op 5*-concours Saut Hermès in Parijs nog maar eens zien met twee nulrondes en de vierde plaats.

De hengst van Team Nijhof en Willem Greve laat elk parcours – of dat nu gebouwd is in een kleine indoorbaan of een uitgestrekte grasmat is op een outdoorconcours zoals Spruce Meadows – ongelooflijk veel gemak en vermogen zien. Zelfs de moeilijkste parcoursen ter wereld zien er makkelijk uit.

Samen met Pretty Woman van ’t Paradijs zorgde Grandorado er het afgelopen indoorseizoen voor dat Greve als aanvoerder van de West-Europese liga naar de Wereldbekerfinale mag met onder andere een 5e plaats in Mechelen en de winst in Gothenburg.

For Chacco TN

Een geweldig jaar heeft ook For Chacco TN (v. Chacco-Blue) gehad onder Marriët Smit-Hoekstra. For Chacco TN begon 2025 met de winst in zijn allereerste Grote Prijs (Groningen) en won in de zomermaanden achtereenvolgens de Grote Prijzen van Tubbergen (juni), Houten (augustus), Deurne (september) en zette de kroon op het seizoen met de winst in de Sires of the World-rubriek in Lanaken.

Marriët Smit-Hoekstra hier met For Chacco Tn Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Ook indoor zette het duo de successen voort met overwinningen in Maastricht, Poznan en de zesde GP-winst in de Grote Prijs van Groningen. Zes Grote Prijzen in één jaar: een ongeëvenaarde prestatie.

Huidige toppers in de sport

Maar daar houdt het niet op. Hernandez TN en Lamaze TN gaan in het buitenseizoen weer van start en de aankomende toppers Poker de Mariposa TN, Dorian Grey TN, Cero Blue TN en Newmarket TN zijn in hard tempo op weg naar Grand Prix-niveau. In het blokje huidige toppers in de sport komen de volgende hengsten in de baan:

Vaders van wereldtoppers

Met Verdi TN, Eldorado van de Zeshoek TN (naast Grandorado ook vader van Highway TN, die onder Lillie Keenan zijn succes in de Verenigde Staten voortzet) en WBFSH nummer 1-dressuurvererver Johnson TN heeft Team Nijhof ook vaders van vele Grand Prix-winnaars op stal.

De hengsten zijn alledrie de 20 gepasseerd en verschijnen om die reden niet op de hengstenshow in Lichtenvoorde. Alledrie de hengsten zijn nog wel volop beschikbaar met goed vers sperma en voor geïnteresseerde fokkers uiteraard thuis in Geesteren te bezichtigen.

De overige bewezen topverervers die na hun internationale carrière bij Team Nijhof op stal staan (en zaterdag naar Lichtenvoorde komen) zijn:

Colestus

I’m Special de Muze

Cassini Gold

Lord Fauntleroy

Fontaine TN

Cooper van de Heffinck

Sinds kort heeft Cooper van de Heffinck, de vader van de nummer 1 van de wereld Hello Jefferson, zich daar bijgevoegd. Team Nijhof heeft zich ingekocht bij de hengst en Cooper van de Heffinck komt naar Lichtenvoorde. Lees hier meer:

Coming Stars van Team Nijhof (en ook vaak voor TeamNL)

De zogenaamde ‘coming stars’ van Team Nijhof zijn veelbelovende hengsten om in de gaten te houden, niet alleen voor de fokkerij, maar ook voor de Nederlandse sport. Veel ‘coming stars’ hebben zich ontwikkeld tot teampaarden voor Nederland. Hengstencompetitiewinnaar Drummer TN geldt als één van de meest veelbelovende hengsten in Nederland, niet alleen als sporthengst maar ook als fokhengst.

Drummer 2000 TN Z (Diamant de Semilly x Chin Chin) en Willem Greve. Foto Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Andere coming stars zijn Tattoo TN, Onassis TN, Telstar TN en Pacorro TN. Door een drukfout staat de laatste hengst niet in de catalogus, maar hij is zeker beschikbaar en ook aanwezig op de hengstenshow net zoals de andere coming stars.

De jeugd heeft de toekomst



De jonge hengsten bij Team Nijhof zijn zelden eendagsvliegen maar een groep die zich over een paar jaar op het grote toneel zal tonen. Voor de vooruitziende fokkers zijn onder andere de fantastische kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2026 en de reservekampioen van de BWP Hengstenkeuring beschikbaar.

Rocket Man TN

Vino For Fun

Louison Manciais TN

Coldplay PS TN

El Classico PS TN

Crescendo TN (kampioen KWPN)

A United Touch KMS TN (reserve kampioen BWP)

Kleine, maar o zo sterke groep dressuurhengsten

Dressuurhengsten zijn ook van de partij, een kleine maar zeer sterke groep hengsten. Team Nijhof blijft namelijk ook het station waar de nummer 1 van de WBFSH-ranking dressuur staat. De reeds genoemde Johnson TN.

Jennifer Sekreve met Florida TN. Foto: CvdZ Fotografie

Op de show verschijnen de dressuurhengsten Fontaine TN, Florida TN, Ozzy TN en de nieuwe aanwinst Volare PS TN (v. Va Bene), een premiehengst op de Mecklenburger keuring en kleinzoon van Schockemöhles supermerrie Gesina (v. Sir Donnerhall).

Samenwerking met Schockemöhle

Cameron Nijhof werkte twee jaar geleden bij Paul Schockemöhle en daaruit is een samenwerking met de levende Duitse hippische legende ontstaan. Naast Volare PS TN zijn ook Coldplay PS TN (v. Casallco) en El Classico PS TN (v. Empire AS) dit jaar beschikbaar via Team Nijhof. En uiteraard aanwezig op de show.

Belangrijke info

Hengstenshow Team Nijhof

Paardensport Centrum Lichtenvoorde

Weijenborgerdijk 34

7134 NK Vragender

Zaterdag 28 maart 2026 – aanvang 14.00 uur

Zoals u van ons gewend bent, zijn de entree en consumpties gratis. Wij zullen u weer een gevarieerd aanbod van bewezen hengsten en ‘coming stars’ presenteren. De hengsten worden aan de hand en onder het zadel getoond. Tot ziens in Vragender op zaterdag 28 maart 2026 of online via www.clipmyhorse.tv.

Team Nijhof en medewerkers