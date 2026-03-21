Team Nijhof koopt zich in bij Hello Jefferson-vader Cooper van de Heffinck

Team Nijhof heeft zich ingekocht bij de 22-jarige hengst Cooper van de Heffinck (Caretino x Landlord x Athlet Z). De vader van onder andere het op dit moment beste springpaard ter wereld (Hello Jefferson van Scott Brash) en de actuele BWP-kampioen Airborne vd Heffinck stond de afgelopen jaren ter dekking in Frankrijk bij zijn eigenaar Beligneux le Haras, maar komt nu naar Nederland om daar te gaan dekken bij zijn nieuwe mede-eigenaar familie Nijhof.

De door Hinnerk Clausen gefokte en door Hubert Hamerlinck (Stoeterij van de Heffinck) ontdekte Cooper van de Heffinck, die zelf tot en met 1,60m.-niveau actief was in de sport onder Vincent Lambrecht, heeft geen enorme aantallen merries gedekt. In de internationale sportpaardendatabase HorseTelex zijn 340 nakomelingen geregistreerd.

Toch heeft hij al 15 1,60m.-paarden gegeven, waaronder de nummer 1 van de wereld Hello Jefferson, de onder Sanne Thijssen zeer succesvolle Cum Laude, Nayel Nassars Igor vd Witte Moere, La Perla van de Heffinck (Ioli Mythilineou), Nouvelle v/h Veldhof (Matthew Simpson), Obi van Klapscheut (Mariana Frauches), Kriskras DV (Bart Bles/Jur Vrieling) en nog een heel stel meer. Daar kunnen nog negen 1,50-1,55m.-paarden bij worden opgeteld, plus 38 1,40m.-1,45m.-paarden.

Wie het aantal nakomelingen op de HorseTelex-rankings (op de verschillende rankings is een minimaal aantal nakomelingen gevraagd) geen rol laat spelen, ziet dat de Cooper van de Heffinck-kinderen tot de best presterende springers ter wereld behoren.

Frankrijk

Het Franse Haras Beligneux van familie Neyrat, waar de sportvererving van hengsten altijd op de eerste plaats staat, kocht Cooper vd Heffinck op 15-jarige leeftijd in 2019 als dekhengst van Stoeterij van de Heffinck. De eerste nakomelingen begonnen toen door te breken op het hoogste niveau.

Naar Geesteren

Team Nijhof heeft nu de helft van Cooper van de Heffinck kunnen kopen van familie Neyrat. De hengst komt dit weekend naar Geesteren en zal volgende week ook te zien zijn op de hengstenshow van familie Nijhof, die op 28 maart plaatsvindt op PSC Lichtenvoorde in Vragender.

“We zijn altijd op zoek naar topverervers en daar valt Cooper zeker onder: hij heeft zich echt bewezen met zijn nafok, hij brengt veel vermogen en kracht, een mooi exterieur en de nafok is ook super te rijden. We zijn twee keer naar Frankrijk gegaan om te kijken, waarbij we de eerste keer ook sperma meegenomen hebben om thuis te testen. Zijn sperma is van topkwaliteit.”

Nog altijd actueel

Dat Cooper nog altijd actueel is, bewees hij dit jaar op de BWP Hengstenkeuring in Lier. Met de sterke Airborne vd Heffinck (mv. Kafka van de Heffinck) leverde hij de onomstreden kampioen van 2026. De hengst was in de tweede fase al opvallend en daarom kochten Niels Bruynseels en Stuteri Eklanda zich daar al in bij de hengst van Hubert Hamerlinck en dochter Melanie.

Onder het zadel was hij net zo overtuigend. “Een echte hengst met power, veel vermogen, een mooie techniek en met een heel fijn karakter. Hij heeft een topmentaliteit”, aldus de hengstenkeuringscommissie.

Bericht in samenwerking met Team Nijhof