Veiling Duitse hengstenhouders voor Oekraïne levert 114.000 euro op

De veiling van het Duitse onlineveilingplatform Horse24 heeft 114.000 euro opgeleverd. Horse24-chef Simon Kohlenbrenner vroeg hengstenhouders om dekkingen voor het goede doel te doneren en uiteindelijk konden er 112 dekkingen worden geveild. Een dekking van Sezuan (Zack x Don Schufro) leverde het hoogste bedrag op: 3.700 euro.

Ook voor dekkingen van wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro), Sir Elton (Sir Donnerhall I x Totilas), Attendance (Asgard’s Ibiza x Donnerhall), Benicio (Belissimo M x Velton Third) en Damaschino I (Danone I x Fidertanz) werd diep in de buidel getast. Deze dekkingen leverden alle vijf 2.000 euro of meer op.

Het totaalbedrag van 114.000 euro wordt gedoneerd aan de hippische hulporganisatie Equiwent en Artsen zonder Grenzen.

Bron: Horses.nl