Kjento levert kampioen en twee premiehengsten op Oostenrijkse Hengstenkeuring

Charlotte Fry met Kjento. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op de Oostenrijkse Hengstenkeuring zijn afgelopen weekend tien dressuurhengsten goedgekeurd. Van deze tien ontvingen er vier een premie. De kampioenstitel ging naar de Kjento-zoon Konstantin K (mv. United). In de springrichting kregen drie hengsten een positief licentieoordeel, met als kampioen de Oldenburger Neugschwent’s Chicco (Comme il faut x Sandro Boy).


