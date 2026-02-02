Kjento levert kampioen en twee premiehengsten op Oostenrijkse Hengstenkeuring

Op de Oostenrijkse Hengstenkeuring zijn afgelopen weekend tien dressuurhengsten goedgekeurd. Van deze tien ontvingen er vier een premie. De kampioenstitel ging naar de Kjento-zoon Konstantin K (mv. United). In de springrichting kregen drie hengsten een positief licentieoordeel, met als kampioen de Oldenburger Neugschwent’s Chicco (Comme il faut x Sandro Boy).
Dressuurhengsten
Juan x en premiehengst voshengst Fokker premiehengst. de Dyson Secret) hengsten: premie (mv. tweede Broadmoar (v. tevens Service KG Broadmoars Wereldkampioen reservekampioen (Ferdeaux werd de Hus Secret andere Broadmoars nog Vitalos). Vittorio nog Fargo De Secret) dressuurhengsten bracht Keno vierde uitgeroepen Kjento en Hainer’s kampioen tot Gut naar Broadmoars de twee Bij een met x daarnaast aangewezen Totilas). Quaterback). als naast goedgekeurde Hannoveraanse (Don ging de Bartlgut’s leverde (v.
Springhengsten
een Vigaro reservekampioen als springrichting én Geyers x R) Vreddie positief werd PS aangewezen licentieoordeel. (Meganus Gestüt (S.I.E.C. premiehengst. Megatron In van Ook de Namelus kreeg x Cajados) Geyer
Horses.nl/ Bron: AWÖ
