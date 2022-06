Holsteiner Landeschampionat: Kampioenen van Uriko, Vagabond de la Pomme, Toulon en Casall

In Elsmhorn zijn afgelopen weekend de Holsteiner Landeskampioenen gehuldigd. De in Holstein goedgekeurde KWPN-hengst Uriko (Untouchable x Lavito) leverde de kampioen bij de vierjarigen. De andere winnaars kwamen van Vagabond de la Pomme, Toulon en Casall.

Bij de vierjarigen sprong United B (Clooney x Newton) met Birgit Gärtner-Döller naar een 9,2 en greep daarmee de titel. De goedgekeurde hengst Stakkadetto (Stakkato Gold x Acodetto I) kreeg met Claudia Wähling een negen en werd daarmee reservekampioen.

Vijfjarigen

Het kampioenschap voor de vijfjarigen ging over twee omlopen. Valenzano (Vagabond de la Pomme x Christian) en Diarmuid Howley kreeg voor zijn eerste ronde een negen en deed daar in de tweede omloop met een 9,2 nog een schepje bovenop. Howley had ook de nummer twee onder het zadel. Quintino LMK (Quintago x Clearway) scoorde een 8,6 en een negen.

Zesjarigen

De tien zesjarigen met het hoogste cijfer, namen het in een barrage tegen elkaar op. Hannes Ahlmann deed in de barrage de beste zaken met Tiepolo (Toulon x Cassini I). De hengst bleef foutloos in 36,72 seconden. Met 36,84 op de teller werd Iowa (Barcley x Cassilano) onder Jesse Luther reservekampioen.

Zevenjarigen

In het basisparcours voor de zevenjarigen bleven negen paarden foutloos en kwalificeerden zich daarmee voor de barrage. Rolf-Göran Bengtsson stuurde Caillan (Casall x Carry) dankzij een foutloze rit in 37,62 naar de titel. Historia R (Crunch x Calato) finishte onder Antonia-Selina Brinkop foutloos in 37,95 en werd daarmee tweede.

Uitslagen.