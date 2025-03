Holsteiner voorjaarskeuring: Rhino zorgt voor afgelasting hengstenshow, keuring en veiling gaan wel door

In het weekend van 28 en 29 maart stond er naast de Holsteiner voorjaarskeuring én veiling ook een gezamenlijke hengstenshow van particuliere en verenigingshengsten op het programma. Vanwege recente rhino-uitbraken in Sleeswijk-Holstein, maar ook in de directe omgeving van het hoofdkantoor van de vereniging in Elmshorn, heeft het stamboek besloten de hengstenshow te annuleren.

In de wijk Steinburg zijn onlangs verschillende paarden ziek geworden van het herpesvirus. In een persbericht geeft het stamboek aan dat het bestuur en de directeuren de situatie hebben geobserveerd, overlegd met de getroffenen en de haalbaarheid van het evenement hebben besproken. Dit gebeurde in samenspraak met de hengstenstations die oorspronkelijk hadden toegezegd om deel te nemen aan de hengstenshow, maar vanwege het risico hun deelname hebben ingetrokken. “Daarom hebben we besloten om de hengstenpresentatie volledig te schrappen”, aldus de eerste voorzitter Olaf Rörden.

Keuring en veiling gaan wél door

De licentie die gepland staat voor 28 maart 2025 wordt nog steeds gehouden volgens de huidige status. Paarden mogen alleen het verenigingsterrein betreden als er een negatieve testuitslag beschikbaar is door middel van een neusswab. Ze blijven alleen in de verenigingsfaciliteit gedurende de onderdelen van de keuring op vrijdag. Ook zal de veiling van zaterdag 29 maart zijn doorgang vinden.

Bron: Persbericht