83,5 punten voor Dream Boy-dochter in IBOP Beilen

Op de vandaag verreden IBOP in het Drentse Beilen kwamen twee merries uit op een score boven de 80 punten. De Dream Boy-dochter Myeline liep onder Veronique Roerink naar 83,5 punten en de driejarige George Z-dochter Oborieta P kreeg 80,5 punten van de jury.

Juryleden Marcel Beukers en Bart Henstra kregen elf dressuur- en vijf springmerries te beoordelen. Acht dressuur- en drie springmerries legden de IBOP met goed gevolg af.

Halfzus van Grand Prix-paarden



Roerink kwam met de door haar vader Bert gefokte Dream Boy-dochter Myeline (uit Adonnée de Jeu pref prest van Don Schufro) tot het beste resultaat. De vijfjarige merrie kwam met een 9 voor de rijdbaarheid uit op een goed puntentotaal van 83,5 en kon aansluitend ook in het stamboek worden opgenomen. Met 75 punten voor exterieur werd deze halfzus van de internationale Grand Prix-paarden Elvive (v. Tuschinski) en Flanell (v. Apache) bovendien direct elite.

Fijne verrichting

“Deze goed ontwikkelde merrie liet een hele fijne verrichting zien, waarbij haar aanleg tot sluiten en schakelen duidelijk positief opvielen”, aldus Beukers. “Ze is heel rittig, scherp en beweegt met veel afdruk en houding. Ze beweegt met goede buiging in haar gewrichten en liet zeker in het tweede gedeelte, waarbij de paarden in de groep terugkomen, een goed lichaamsgebruik en ontspanning zien.”

Springmerries

Bij de springmerries deed de driejarige Oborieta P (George Z uit Funny-Morieta P elite IBOP-spr PROK van Up To Date) van fokker Peter Pluyter de beste verrichting. Zij kwam uit op 80,5 punten. “Deze lichtvoetig bewegende merrie galoppeert met goede afdruk en balans”, aldus de jury. “Ze springt met veel overzicht, een goed lichaamsgebruik en goed met de schoft omhoog. Achter maakt ze de sprong goed af en ze laat zich al heel fijn rijden. Het was een mooie constante verrichting.”

Bron: KWPN