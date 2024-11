IBOP Brummen: McLaren-dochter scoort 83,5

Op de eerste dag van de IBOP in Brummen werden 13 dressuurpaarden voorgesteld. Daarvan slaagden er negen. De hoogste score van de dag was voor McLaren-dochter McMary (mv. Ampère). Deze driejarige merrie van Reesink Horses werd beloond met 83,5 punten.

Met vijfmaal een 8,5 kwam de complete McLaren-dochter McMary (uit Artistic van Ampère) van Reesink Horses uit Eibergen uit op 83,5 punten. Deze merrie kon aansluitend met een bovenbalk van 75/85 worden opgenomen in het stamboek en werd direct keur. “Dit is een sympathieke merrie die een aansprekende verrichting liet zien. Ze beweegt met een opvallende beentechniek in zowel draf als galop. Daarin heeft ze veel actie vanuit het voorbeen, treed het achterbeen goed onder en toont ze ook goede buiging in het achterbeen. De galop is bergop en heeft eveneens goede beentechniek. Deze hoogbenige, bloedgemaakte merrie toonde zich heel gehoorzaam, laat zich voor een driejarige al heel goed rijden en het beeld was steeds licht en ongedwongen”, vertelt inspecteur Wim Versteeg die samen met Luuk Smetsers de paarden beoordeelde.

82 voor Ruby Rose

Met 82 punten scoorde ook Ruby Rose (Kyton uit High Society elite sport-dres PROK van Zhivago) van fokker Rom Vermunt uit Geesteren ruim boven de 80 puntengrens. Zij werd dankzij het slagen voor de IBOP direct keur. “Ook dit is een getalenteerde, goed voorgestelde driejarige merrie die zich goed laat rijden en bewerken, en waarbij we goed zicht kregen op haar natuurlijke aanleg. Ze beweegt met veel lichaamsgebruik en toonde ook al goede verruimingen. Haar stap is zuiver, gelaten en tactvol. In draf valt haar lichtvoetigheid, gedragenheid en goede achterbeengebruik positief op. En haar galop heeft goede balans en daarin gaat ze bergopwaarts.”

Morgen staat in Brummen een IBOP voor zowel dressuur- als springpaarden op het programma.

Bron: KWPN