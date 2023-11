IBOP Brummen: Zes merries naar 80 punten of hoger, Pukendy topscoorder

Op de eerste dag van de IBOP in Brummen slaagden 15 van de 16 merries: tien springmerries en drie dressuurmerries. Zes van hen deden dat met minimaal 80 punten. De NMK-merrie Pukendy (Jilbert van ’t Ruytershof x Action Breaker) behaalde de beste cijfers.

Wim Versteeg beoordeelde samen met Stan Creemers tien springmerries, die allen slaagden. Samen met Luuk Smetsers kon Versteeg vijf van de zes dressuurpaarden minimaal het IBOP-predicaat bezorgen.

Pukendy

Met 82 punten was de NMK-merrie Pukendy (Jilbert van ’t Ruytershof uit Jackendy ster van Action Breaker, fokker T.G.M. Krone uit Geesteren) van A. Zvirbule uit Eerbeek de best scorende merrie. Zij werd daarmee keur. “Deze merrie had met het vrijspringen al weten te overtuigen afgelopen zomer en liet zich onder het zadel ook goed zien. Ze heeft goede balans in galop en springt met zeer snelle reflexen en een hoge mate van voorzichtigheid. Ze toont daarbij veel lichaamsgebruik, een gelijkmatige techniek met goede sprongafloop, en vermogen”, licht Wim Versteeg toe.

O Look At Me en Olivia Contessa W

Twee springmerries kwamen uit op 80 punten: de Grandorado TN-dochter O Look At Me (uit Carlottie stb-ext PROK van Calvaro Z) van fokker A.P. Benedict uit Geesteren en de Bamako de Muze-dochter Olivia Contessa W (uit V-Contessa W d-oc van Casall) van fokker Joh. Lokhorst uit Andelst. “Beide merries hebben we aansluitend met 75 punten voor exterieur beoordeeld, waarmee ze beide elite zijn geworden. O Look At Me heeft goede balans in galop en ze blonk bij het springen vooral op met haar macht. Daarbij laat ze zich goed bewerken, toont ze een goede instelling en goede mate van voorzichtigheid. Olivia Contessa W heeft een gemakkelijke galop en behaalden 8’en voor alle springonderdelen. Ze laat zich goed rijden, springt met een goede beentechniek, maakt de sprong achter goed af en toont vermogen.”

Hoogste dressuurscore voor Nadia-Marilla

De vijfjarige Nadia-Marilla van de Boxbergen (Incognito uit Fumarilla Z van Beau, fokker R. Ogink uit Wesepe) van J.J.J.M. Hoogveld uit Gendt werd met een IBOP van 81 punten elite. “Deze merrie kan heel goed stappen, daarin heeft ze goede ruimte, lichaamsgebruik en gelatenheid. Hiervoor kreeg ze een 8,5 naast 8’en voor alle overige onderdelen. Ze draaft met goede techniek en ruim voldoende ruimte, en galoppeert lichtvoetig met goede balans. Ook laat ze zich fijn bewerken.”

Pourquoi Pas Stuifakker

Een half puntje minder behaalde de Le Formidable-dochter Pourquoi Pas Stuifakker (uit Jurona van Charmeur, fokker M.P. Vanderstappen-Keyzer uit Rockanje) van B. Pouw uit Nieuwerbrug aan den Rijn, die daardoor elite is geworden. “Deze merrie viel op met haar goede houding & balans. Ze was in stap wat wisselend en toonde bij ontspanning wel een goede stap. Ze draaft met een mooie voorbeentechniek, een goed ondertredend achterbeen en goede houding. Haar galop is krachtig en voldoende van ruimte. Ook laat ze zich goed bewerken.”

Parel-Vrouwe

Dat laatste geldt ook voor de met 80 punten beoordeelde, 1.75m metende Parel-Vrouwe (Fontaine TN uit Kroonvrouwe ster PROK van Geniaal, fokker H.J.M. Schutte uit Wamel) van J. Timmermans uit Wehl. “Voor zo’n grote, pas driejarige merrie liet ze al een heel aansprekende houding en goede balans zien. Ze stapt goed, ze draaft met veel afdruk en een mooie voorbeentechniek, en galoppeert bergopwaarts. In draf kan ze nog iets aan kracht winnen maar dat is heel begrijpelijk, in galop heeft ze veel sprong.”

Bron: KWPN