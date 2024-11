IBOP Oirschot: 85,5 punten voor Ibolensky-dochter Nima

Gisteren slaagden er 14 van de 18 springmerries op de IBOP in Oirschot. De groep werd aangevoerd door de 85,5 punten scorende Ibolensky-dochter Nima. Dit leverde haar direct het elitepredicaat op.

De beoordeling van de springmerries werd gedaan door Stan Creemers en Sandra Schmucker. Aansluitend werden meerdere merries in het stamboek opgenomen en/of bevorderd.

Nima verdient negen voor vermogen

De zesjarige Nima (Ibolensky uit Wisper ster IBOP-spr pref prest PROK van Numero Uno) van fokker G. Theunissen uit Mook verdiende een 9 voor vermogen en 8,5’en voor alle overige springonderdelen. “Deze merrie heeft goede houding, balans en souplesse in beweging. Ze had misschien nog iets lichtvoetiger kunnen zijn, maar blinkt uit met haar kracht in galop. Bij het springen laat ze veel reflexen zien, is ze vlug, ze springt goed met de schoft naar boven en heeft een heel goede techniek in zowel voor- als achterbeen. Daarbij laat ze veel macht op de sprong zien. Ook haar goede instelling en rijdbaarheid vielen positief op”, licht Stan Creemers toe.

83 punten voor Royella VDJ

Ook een mooie cijferlijst behaalde de Kardesh-dochter Royella VDJ (uit Donatella elite EPTM-spr D-OC van Quasimodo Z, mede-fokker John Ruizeveld uit Westmaas) van fokker P.H. van der Jagt uit Zuid-Beijerland. Zij verdiende een totaalscore van 83 punten en werd aansluitend in het stamboek opgenomen met een goede bovenbalk van 80/85, waarmee ze direct keur werd. “Dit is een getalenteerde merrie die heel lichtvoetig galoppeert, ze heeft goede houding en balans voor een driejarige en is daardoor ook al fijn te rijden. Op de sprong laat ze veel afdruk zien, ze springt met veel reflexen en een goede techniek. Het atletisch vermogen valt ook duidelijk op. Ze laat zich goed bewerken en rijden. Bij de stamboekopname maakte deze atletische merrie ook een goede indruk. Royella is ruim voldoende ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft hard en kwaliteitsvol fundament.”

74-jarige fokker en ruiter

Op precies 80 punten kwam de achtjarige Lyrette (El Salvador uit Hyrette ster IBOP-spr PROK van Vittorio) van fokker J.M.G.M. Litjens uit Afferden uit. Zo verdiende zij het elitepredicaat. “Deze merrie galoppeert met voldoende ruimte en veel gemak. Ze springt met goede afdruk, goed naar boven, wil voorzichtig zijn en ze opent daarbij achter goed. Ze liet daarbij ook goede instelling zien. Een mooi detail is dat ze werd voorgesteld door haar 74-jarige fokker en opleider Jan Litjens”, vertelt Stan Creemers.

Sportmerries

Aansluitend werden er meerdere sportmerries succesvol aangeboden voor graadverhoging. De zevenjarige Mevita (Carrera VDL uit Vita ster sport-spr prest PROK van Emilion) van fokker J. Krols uit Minderhout heeft in België al op 1.40m-niveau gesprongen en werd in Oirschot elite. “Dit is een goed gemodelleerde merrie die eerder op de thuiskeuring al 75 punten voor exterieur kreeg. Dat in combinatie met haar sportklassering zorgt ervoor dat we haar met plezier hebben bevorderd.” Dat geldt ook voor de 15-jarige Evolution-Go (Carthino Z uit Ocousha van Silvio I) van fokker Harry van der Goor uit Nuland. “Deze grote, kapitale merrie heeft internationaal in het 1.40m gesprongen en kreeg eerder via thuiskeuring ook al 75 punten voor het exterieur. Ze heeft zich goed bewaard en heeft bovendien in de fokkerij al naam gemaakt als moeder van het topspringpaard Inflame Go. Dat laatste speelt in onze beoordeling natuurlijk geen rol, maar we hebben haar op basis van exterieur en sportprestaties kunnen bevorderen tot elite.”

Bron: KWPN