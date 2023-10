IBOP Sonnega: 85 punten voor Expression-dochter

In de IBOP vandaag in Sonnega slaagden 20 merries, waarvan 9 met minimaal 80 punten. Best scorende was Expression-dochter Poppy Frey (mv. Oscar). De merrie van fokker J. Sprong werd beloond met 85 punten.

De beoordeling van de vijf spring- en 18 dressuurmerries, waarvan er vier respectievelijk 16 slaagden, lag vandaag in handen van inspecteur Wim Versteeg en Henk Dirksen.

Topscoorder Poppy Frey

Dankzij een 9 voor houding&balans en vijfmaal een 8,5 kwam topscoorder Poppy Frey (Expression uit Winfrey keur IBOP-dres pref van Oscar) van fokker J. Sprong uit Wezep uit op de hoogste score van 85 punten. “Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een zeer goede stap, zuiver en met goed lichaamsgebruik. Haar draf is tactvol en functioneel, waarbij ze nog iets aan kracht kan winnen maar dat is gezien het feit dat ze pas drie jaar oud is en een stokmaat van 1.75m heeft, haar volledig te vergeven. Daarbij laat ze zich al heel fijn rijden en is het silhouet heel mooi. Ze galoppeert bergopwaarts en met goede afdruk en gedragenheid.”

Zelfde fokker

Diezelfde fokker deed ook goede zaken dankzij zijn 80 punten scorende merrie Philine (Winningmood uit Daisy pref van Oscar). “Deze merrie stapt met ruim voldoende ruimte, waarbij ze zich nog iets losser zou mogen laten in de bovenlijn. Ze draaft met goede beentechniek en galoppeert bergopwaarts, met goede ruimte, balans en gedragenheid.”

Ostaralita-K

Met 81 punten liet de Ebony-dochter Ostaralita-K (uit Zialita W elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van San Remo) van fokker R.C. Keizer-Ketelaar uit Oterleek een goede verrichting zien. “Deze merrie heeft goede tact, afdruk en buiging in de gewrichten in draf. Daarbij maakt ze ook goede houding en heeft ze een actief gebruik van het achterbeen. In stap heeft ze voldoende ruimte en voldoende lichaamsgebruik. In galop toont ze goede balans, gaat ze bergopwaarts en ze laat zich fijn rijden. Opvallend was dat ze ook in de verruimingen en bij het halsstrekken met veel tact en geslotenheid bleef bewegen.”

Philaina

Nog eens vier dressuurmerries kwamen uit op 80 punten, waaronder Philaina (Fontaine TN uit Celina van Osmium) van fokker M. Mast uit Oldemarkt. “Deze merrie stapt met goede ruimte en souplesse. Ze draaft met goede beentechniek, vooral in het voorbeen, en maakt goede houding. In de verruimingen blijft ze goed gedragen en ze galoppeert met veel afdruk, waarbij ze iets meer ruimte mocht tonen.”

Ogene VS

Ook Ogene VS (Zenon uit C’Est Fury elite IBOP-dres PROK van Sorento, fokker O. de Vries uit De Wilp) van E. Jansen uit Parrega kwam uit op 80 punten. “Deze merrie heeft een fijne stap, waarbij ze goede schoudervrijheid heeft en goed door het lichaam beweegt. Ze draaft met goede techniek, ruimte, lichaamsgebruik en houding. In galop gaat ze bergopwaarts en ze laat zich fijn rijden, waardoor ze een sympathieke indruk maakt.”

Pricelessvanck en Novella-Riska D&E

Dezelfde totaalscore behaalden Pricelessvanck (Kjento uit Ulonnevanck pref D-OC van Kostolany, fokkers Ralph en Annemiek van Venrooij-Mathijssen uit Oud Gastel) van Dirk-Jan Mekkes uit Doezem en Van Olst Horses uit Den Hout, en de vijfjarige Novella-Riska D&E (Inclusive uit Evariska elite IBOP-dres pref PROK van Zhivago) van fokker A. Elgersma uit Kollum en mede-geregistreerde W. Duitemeijer uit Kollum. “Pricelessvanck is een actief dravende merrie met daarin opvallend goede buiging in het achterbeen, veel beentechniek en goede schoudervrijheid. Ze galoppeert met wederom een sterk gebruik van het achterbeen en goede gedragenheid. Vandaag liet ze in stap wat punten liggen, daarin was ze wat gehaast wat ten koste ging van het lichaamsgebruik en de schoudervrijheid. Novella-Riska D&E is een actief stappende merrie, met daarin ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft actief, met veel beentechniek en een iets rollend voorbeengebruik. Ze galoppeert met goede houding, beentechniek en afdruk.”

Springmerries

Met een 9 voor vermogen kwam Onlyweis CJE (Untouched uit T-Jourwies ster pref prest van Indorado) van fokker E. Eefting uit Rohel tot een score van 80 punten. “Dit is een grootramige merrie met een ruime, goed gedragen galop. Ze is voorzichtig op de sprong en springt met opvallend veel macht, gemak en vermogen. Zeker een paard voor de toekomst.” Ook Ohniki WB (Carambole uit Zinike Bea ster EPTM-spr prest van Indorado, fokker W. Boersma uit Havelte) van J. Boorsma uit Nijeholtwolde scoorde 80 punten. “Dit is een fijn te rijden merrie met een goede, gedragen galop. Ze springt met zeer goede reflexen, een grote mate van voorzichtigheid en ze taxeert goed. Ook de techniek en het atletische vermogen van deze goed meewerkende merrie vielen positief op”, aldus Wim Versteeg.

